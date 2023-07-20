Meteorolojiden hem sıcaklık hem yağış uyarısı
Meteorolojinin yaptığı son değerlendirmeye göre; öğle saatlerinden sonra Rize, Kars ve Erzurum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Temmuz 2023 07:53, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2023 07:39
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Rize, Kars ve Erzurum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.