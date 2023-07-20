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Bakan Özhaseki duyurdu: Yeni bir İstanbul kuruluyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da yaklaşık 1,5 milyon riskli yapı bulunduğunu açıkladı. Megakentin deprem açısından dünyada en riskli 10 büyükşehir arasında yer aldığını belirten Özhaseki, son 11 senede 800 bine yakın konutun dönüştürüldüğünü vurguladı. İncelemeler kapsamında Anadolu yakasında 150 bin, Avrupa yakasında ise 200 bin konutluk yeni rezerv alanlar tespit ettiklerini aktardı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 20 Temmuz 2023 08:00, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2023 08:06
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Bakan Özhaseki duyurdu: Yeni bir İstanbul kuruluyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da yaklaşık 1.5 milyon riskli yapı bulunduğunu açıkladı.

Megakentin deprem açısından dünyada en riskli 10 büyükşehir arasında yer aldığını belirten Özhaseki, son 11 senede 800 bine yakın konutun dönüştürüldüğünü vurguladı.

DEPREME HAZIRLAMALIYIZ

İncelemeler kapsamında Anadolu Yakası'nda 150 bin, Avrupa yakasında ise 200 bin konutluk yeni rezerv alanlar tespit ettiklerini aktaran Özhaseki, "Haftaya çalışmalara başlıyoruz.

İstanbul için özel bir birim kurarak baştan sona düşündüklerimizi en hızlı bir biçimde yapmamız gerekiyor. Ciddi yasalar ortaya koyarak, hızlı bir şekilde bizim İstanbul'u depreme hazırlamamız gerekiyor" dedi.

600 BİN KONUT ÇOK RİSKLİ

Ankara'da medya temsilcileri ile bir araya gelen Bakan Özhaseki, İstanbul'un 39 ilçesinde kentsel dönüşüm yapıldığını duyurdu.

Kent genelinde yaklaşık 5.8 milyon bağımsız birimin olduğunu belirten Özhaseki, "Bunun 1.5 milyonu riskli gözüküyor.

Ama 600 bin konut ilk etapta çok daha riskli ve yıkılabilecek bir yapı olarak gözüküyor.

Bir an önce 600 bin bağımsız birimi, akabinde de riskli gözüken 1.5 milyon yapıyı dönüştürmek gibi bir zorunluluğumuz var" ifadelerini kullandı.

KAYBEDECEK 1 SANİYEMİZ BİLE YOK

Yarısı Bizden kampanyasına ciddi bir müracaat olduğu bilgisini veren Bakan Özhaseki, "1 milyon 20 bin bağımsız bölüm için müracaat var.

Yüzde 100 bir araya gelip, anlaşanlardan başlamak üzere en riskli binaları bir an önce yıkıp, bir sıralama içinde burada işe başlayacağız.

Bizim kaybedecek bir saniyemiz bile yok. Deprem de siyaset üstü bir durum. Üzerinden siyaset yapılacak bir durum değil" şeklinde konuştu.

179 BİN KONUTUN İHALESI YAPILDI

Deprem bölgesinde bugüne kadar 179 bin konut ihalesinin tamamlandığını, bunların yüzde 90'ında ise inşa sürecinin başladığını müjdeleyen Özhaseki, "Bunların büyük bir bölümünü bu senenin sonuna doğru teslim edeceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu rakamın 319 bine çıkarılmasını istediğini dile getiren Özhaseki, bu konuda da çalışmaların sürdüğünü aktardı.

SAATTE 1.000 BAŞVURU

Deprem bölgesinde hayata geçirilen 'Yerinde Dönüşüm' projesine ilk 40 saatte 36 bin 825 başvuru geldiğini açıklayan Özhaseki, "Saatte 1.000 kişi müracaat ediyor. Demek ki doğru yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

BELEDİYELERLE ANLAŞTIK, ÖZEL BİRİM KURULUYOR

Öte yandan toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da kentsel dönüşüm için Ankara'nın kapısını çaldığı ortaya çıktı.

Kısa süre önce İmamoğlu ve İstanbul'daki diğer ilçe belediye başkanları ile bir araya geldiklerini duyuran Özhaseki, "Prensipte anlaştık.

Haftaya çalışmalara başlıyoruz. İstanbul için özel bir birim kurarak, baştan sona düşündüklerimizi en hızlı bir biçimde yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

4 KIRMIZI ÇİZGİMİZ VAR

Özhaseki, deprem bölgesi için başlattıkları 'Yerinde Dönüşüm' projesine de değindi.

100 metrekarelik bir evin yapım maliyetinin 1 milyon lira olduğunu belirten Özhaseki, "Bunun yarısını hibe olarak veriyoruz, yarısını da kredilendiriyoruz.

Bütün kredilerin ödemesi 2 yıl inşaat süresince ödemesiz, sonra 10 yıl ödemeli, sıfır faizle. Burada 4 kırmızı çizgimiz var.

Fay hatları ve fay kırıklarının olduğu yerlerde asla yapılaşmaya izin vermiyoruz. Sel yataklarının olduğu yerlerde yapı yapılamayacak.

Sıvılaşmanın olduğu zeminlerde de yapı yasağı var. İnşaatın her aşamasında sıfır toleransla müthiş bir denetim içinde bu işi götürmek istiyoruz.

İnşaatlar, yarım kalırsa o zaman TOKİ devreye girecek ve inşaatı tamamlayacak" dedi.

MURATHAN YILDIRIM

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