Üniversite ve tayin dönemi yaklaşıyor, kiralar yükselecek

Türkiye Gazetesi'nden Ferhat Ekinci'nin haberine göre; TÜİK verilerine göre, ülke genelindeki konut satışları haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,4 azalarak 83 bin 636'ya düştü. Aynı dönemde kredili satışlardaki düşüş ise yüzde 66,8'i buldu. Gayrimenkul uzmanları, konut satışlarında yaşanan düşüşün yıl sonuna kadar devam etmesini bekliyor.

AKÇAM: TAPU HARCI AŞAĞI ÇEKİLMELİ

Ankara Tüm Emlakçılar Odası Başkanı Akçam, konut satın alamayan vatandaşların kiralık konutlara yöneleceğini belirterek, kiraların artacağına dikkat çekti.

Akçam; "Önümüzdeki hafta YKS sonuçları da açıklanacak. Memurlar için tayin dönemi yaklaşıyor. Öğrenciler ve memurlar da kiralık konutlara yoğunlaşacak. Bu da kiralık konutların yukarı yönlü çıkmasına neden olacak." dedi.

