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Motorine yeniden zam geliyor

21 Temmuz Cuma günü itibariyle motorinde 1 lira 55 kuruşluk bir zam bekleniyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 20 Temmuz 2023 08:55, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2023 09:39
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Motorine yeniden zam geliyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

21 Temmuz Cuma günü itibariyle motorinde 1 lira 55 kuruşluk bir zam bekleniyor.

Benzin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 32.32 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 34.05 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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