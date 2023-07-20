Samsun'da hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Temmuz 2023 10:49, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2023 10:56
Harun Demirel idaresindeki 05 FS 146 plakalı hafif ticari araç, İstanbul Caddesi Vabartum Kavşağı'nda Hüseyin Erdem'in (76) kullandığı 55 PP 239 plakalı otomobille çarpıştı.
Savrulan hafif ticari aracın kaldırımdaki beton aydınlatma direğine vurarak durduğu kaza sebebiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki Hatice Erdem (59) olay yerinde yaşamını yitirdi, hafif ticari araç sürücüsü ile araçtaki Erdal Akbaş ise yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.