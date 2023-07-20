Ankara'da ekmeğe yüzde 30 zam
Başkentte 5 TL'den satılan ekmeğe bugün itibariyle yüzde 30 zam geldi... Yeni zam ile birlikte Ankara'da ekmek 6,50 TL' den satılacak
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 20 Temmuz 2023 11:16, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2023 11:24
Ankara'da ocak ayında 5 TL' den satılan ekmeğe yine zam geldi.
6 ay sonra yine zamlanan ekmek bugün itibariyle 6,50 TL'den satışa sunuldu
Başkentte ekmek fiyatlarına zam yapıldı
Memurlar.net'den Fatih Arslan'ın haberine göre;
Fırınlar ve marketler 5 TLden satılan ekmeği 6.50 liraya satmaya başladı.
Ankara'da toplu ulaşıma gelen yüzde 57'lik zammın ardindan ekmek fiyatlarında da yüzde 30 zam geldi.
20 Temmuz Perembe günü itibariyle başkentte firin ve marketler ekmeği 6.50 TLden satmaya başladı.
Başkentte 200 gram ekmek 5 TLden satiliyordu. Şu an 3 TLden satlan Halk Ekmek fiyatlarına da yakın zamanda zam gelmesi bekleniyor.