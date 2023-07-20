Ankara'da ekmeğe yüzde 30 zam

Başkentte 200 gram ekmek 5 TLden satiliyordu. Şu an 3 TLden satlan Halk Ekmek fiyatlarına da yakın zamanda zam gelmesi bekleniyor.

20 Temmuz Perembe günü itibariyle başkentte firin ve marketler ekmeği 6.50 TLden satmaya başladı.

6 ay sonra yine zamlanan ekmek bugün itibariyle 6,50 TL'den satışa sunuldu

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