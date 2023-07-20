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Piyasaların faiz kararına tepkisi ne oldu?

Merkez Bankası, merakla beklenen faiz kararını açıkladı ve politika faizinde 250 baz puan artırıma gitti. Karar sonrası, yurt içi piyasa hareketlendi. Borsa İstanbul, tüm zamanların en yüksek gün içi zirvesini yenilerken, dolar ve Euro'da ılımlı bir artış gözlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Temmuz 2023 14:32, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2023 14:47
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) temmuz ayı faiz kararını açıkladı. Hafize Gaye Erkan başkanlığında ikinci kez toplanan kurul, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında (politika faizi) 250 baz puan artırıma gitti ve böylelikle politika faizini yüzde 17,50 seviyesine çekti. Piyasa beklentisi, TCMB'nin 500 baz puanlık artırıma giderek, faizi yüzde 20'ye yükselteceği yönündeydi.

Para Politikası Kurulu, faiz artırımın yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları alındığını bildirdi. PPK metnine Körfez turu sonrası 'doğrudan yabancı yatırımlar' ifadesi de girdi.

Piyasalardan ilk tepki

Günlerdir merakla beklenen karar sonrası, yurt içi piyasa hareketlendi. Merkez Bankası öncesi 6628 puanda hareket eden Borsa İstanbul, sonrasında 6677 puana yükselerek tüm zamanların en yüksek gün içi zirvesine ulaştı. BIST 100 endeksi, saat 14.22 itibarıyla yüzde 1,38 kazançla 6659 puanda bulundu.

Dolar/TL kararla beraber 26,90 TL'den 26,94 TL seviyesine çıktı. Şu dakikalarda ise, yüzde 0,54 artışla 26,92 TL'de işlem görüyor. Dolar/TL, tarihi zirvesini dün sığ piyasada 27,27 seviyesine çıkarmıştı.

Euro/TL ise, faiz açıklamasından sonra 30,20 seviyesinden 30,25 seviyesine tırmandı. Euro, şu sıralarda yüzde 0,75 yükselişle 30,23 seviyesinde hareket ediyor. Euro/TL'nin şimdiye kadarki en yüksek seviyesi, dün uluslararası piyasada gördüğü 30,75'te bulunuyor.

Gram altın ise, 1713 liradan 1716 liraya yükselirken; aynı dakikalarda yüzde 0,77 kazançla 1715 liradan alıcı buluyor. Altının gram fiyatı, dolar/TL'de yaşanan yükselişin etkisiyle dün tarihi zirvesini 1734 liraya yükseltmişti.

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