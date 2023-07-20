8 civcivle işe başlayan 4 öğretmen bin 200 tavuklu çiftlik kurdu
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araya gelen 4 öğretmen hobi olarak baktıkları 8 civcivi çoğaltarak, şimdi 5 bin dönümlük alanda bin 200 tavuğa bakıyor.
Yüksekova ilçesine 3 kilometre uzaklıktaki Güllüce köyünde 4 öğretmen bir araya
gelerek tavuk çiftliği kurdu. Sivaslı Savaş Zengin, Diyarbakırlı Celal Bakıroğlu
ve Yüksekovalı Fahrettin Vural ile Güven Güneç, hobi olarak başladıkları civciv
işini büyüterek bin 200 tavukla ilçede bir ilki gerçekleştirdi. Temel geçim
kaynağı tarım ve hayvancılık olan ilçede kendi girişimleriyle kurdukları çiftlikte
bin 200 tavuğa bakan öğretmenler, birçok vatandaşa da örnek oldu.
Okulların tatil olması nedeniyle Celal Bakıroğlu ve Savaş Zengin memleketlerine
giderken, çiftlikle Yüksekovalı öğretmenler uğraşmaya başladı. Fahrettin Vural,
"Dört kişi olarak bu işe 8 civcivle başladık, şu an toplam bin 200 tavuğumuz
var. Sağ olsun Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Bey'in yardımlarıyla bu
işe girdik. Şu an 5 bin dönümlük arazide çiftliğimizi kurduk ve yakında yumurta
üretimine de başlayacağız" dedi.
Kurdukları doğal ortamda köy tavuğu beslediklerini söyleyen Yüksekovalı Kimya
Öğretmeni Güven Güneç ise, 3 öğretmen arkadaşıyla hobi olarak baktıkları civcivler
sayesinde çiftlik kurduklarını belirtti. Güneç, "5 bin dönümlük alanda bin 200
tavuğun bakımını yapıyoruz. İlk önceliğimiz tavukların yumurtlaması ve ondan
gelir sağlamaktır. Daha sonra civciv üretimini sağlayacağız. Amacımız Yüksekova
halkına daha verimli ve daha az maliyetli civciv ve yumurta satışı yapmaktır"
ifadelerini kullandı.
Öğretmenlerin kurduğu çiftliği inceleyen Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, girişimci öğretmenlerin Yüksekova'da örnek teşkil ettiklerini belirterek, "4 öğretmen arkadaşımız inşallah diğer çiftçilerimize öncü olacaktır. Biz hem çiftçilerimize hem de bu arkadaşlarımızın üretim alanındaki girişimlerinin her zaman yanında olacağız. Oda olarak her yerde vurguladığımız gibi üreten bir Yüksekova için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.