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Ezidi köyünde yaşananlar Meclis gündeminde

19 Temmuz 2023 tarihinde basında yer alan haberlere göre, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Altınbaşak köyüne bağlı Zevra (Işıklı) beldesinde yaşayan Ezidi yurttaşların evlerine korucular tarafından el konulması iddiasını; Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) Şırnak milletvekili Ayşegül Doğan, soru önergesi ile meclis gündemine taşıdı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Temmuz 2023 11:19, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2023 12:31
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Ezidi köyünde yaşananlar Meclis gündeminde

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Altınbaşak köyüne bağlı Zevra (Işıklı) beldesinde yaşayan Ezidi yurttaşların evlerine korucular tarafından el konulması iddiasını; Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) Şırnak milletvekili Ayşegül Doğan, soru önergesi ile meclis gündemine taşıdı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Altınbaşak köyüne bağlı Zevra (Işıklı) beldesinde yaşayan Ezidi yurttaşların evlerine korucular tarafından el konulduğu; Duruma tepki gösteren köylüler korucular tarafından engellendiklerini, camlarının kırıldığını, tarlalarını sürmeye gidenlerin traktörlerinin kullanılamaz hale getirildiğini, tarla sulamak isteyenlerin su borularının kesildiğini ve Ezidi mezarlarının tahrip edildiğini dile getiren Doğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, "bu iddialar doğru ise Ezidi yurttaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, Türkiye'de yaşayan her yurttaşın kimliği, dili, dini, etnik kökeni fark etmeksizin can ve mal güvenliği sağlanmak zorunda" dedi.

YSP'li Doğan verdiği önerge sonrası yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

19 Temmuz 2023 tarihinde basına yansıyan haberlere göre Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Altınbaşak köyüne bağlı Zevra (Işıklı) beldesinde yaşayan Ezidi yurttaşların evlerine korucular tarafından el konuldu. Duruma tepki gösteren köylüler korucular tarafından engellendiklerini, camlarının kırıldığını, tarlalarını sürmeye gidenlerin traktörlerinin kullanılamaz hale getirildiğini, tarla sulamak isteyenlerin su borularının kesildiğini ve Ezidi mezarlarının tahrip edildiğini belirtiyor.
İddiaya göre; Almanya'dan gelen İzzeddin Deniz adlı bir yurttaş arazilerini sürmek ve kendi adına tapulu olan evini onarmak için köye geri dönmek istediğinde köye yerleşmiş Seyhan aşiretine bağlı Karacadağ ailesinin engelleriyle karşılaşıyor. Önce sözlü saldırıya ardından toprağını sürerken 10-15 kişilik bir grubun taşlı ve silahlı saldırısına maruz kalıyor. Olay kolluk kuvvetlerine intikal etmesine rağmen herhangi bir önlem alınmıyor.
Nüfusları geçtiğimiz yüzyıl boyunca maruz kaldıkları baskılar nedeniyle giderek azalan Ezidiler 1980'lerin başından itibaren Avrupa'ya göç etmek zorunda kaldı. Zorla yerinden edilen Ezidi yurttaşların ana topraklarına dönüşlerini engellemek, mülklerine el koymak, baskı, tehdit ve şiddet ile köyden uzaklaştırmaya çalışmak insan hakları başta olmak üzere Anayasa ve yurttaşlık haklarına aykırıdır.
Bakanlık, Türkiye'de yaşayan her yurttaşın kimliği, dili, dini, etnik kökeni fark etmeksizin can ve mal güvenliğini sağlamak zorundadır.

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından Anayasa'nın 98'inci ve TBMM iç tüzüğünün 96 ve 99'uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Bu bağlamda DOĞAN TARAFINDAN BAKAN YERLİKAYA'YA YÖNETİLEN SORULAR ;
1. Tapusu Ezidi yurttaşlara ait olan evlere korucular tarafından el konulduğu doğru mu? Korucuların kendilerine ait olmayan mülklere el koyma hakkı var mı? Yoksa nasıl başkalarına ait mallara el koyabiliyor? Varsa bu hak kim ya da kimler tarafından kendilerine verilmiştir?
2. Avrupa'dan gelen Ezidi yurttaşların kendi köylerine girişlerinin engellendiği doğru mu? Doğruysa, yıllardır süren bu saldırılar neden önlenememektedir?
3. Ezidi yurttaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla Bakanlık olarak herhangi bir önlem aldınız mı?
4. Korucu oldukları söylenen kişilerin 05.07.2023 tarihinde Ezidi yurttaşların yolunu kesip traktörlerini kullanamaz hale getirip, sulama sistemlerini kırarak (11.07.2023) tehditlerde bulundukları doğru mu? Bu iddiaların araştırılması için Bakanlık herhangi bir soruşturma başlattı mı?
5. Bakanlığınız Ezidi yurttaşların şikayet ve taleplerini dikkate almayan yetkililer hakkında herhangi bir işlem başlatmış mıdır?
6. Türkiye'de yurtdışında yaşayan yurttaşların mallarına el konuluyor mu? Şu ana kadar kaç Ezidi yurttaşın malına korucular tarafından el konulmuştur?
7. Ezidi yurttaşlar inançları dolayısıyla sistematik bir ayrımcılığa maruz bırakılarak topraklarını terk etmeye zorlandıklarını iddia etmektedir. Bu iddialar doğru mu? "

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