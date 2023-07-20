YKS'ye göre tercih yapacak öğrencilere danışmanlık verilecek

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "MEB ailesi olarak YKS tercih sürecinde öğretmenlerimizle genç kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. 27 Temmuz'dan itibaren 81 ilimizde öğretmenlerimiz, öğrencilerimize tercihler için danışmanlık verecek." ifadelerini kullandı.

YKS sonuçlarının hayırlara vesile olmasını dileyen Tekin, şunları kaydetti:

"3 milyon civarında gencimizin, velilerinin, öğretmenlerimizin ve üniversitelerimizin heyecanla beklediği YKS sonuçları açıklandı. Allah tüm gençlerimizin bahtını, yolunu açık etsin. Hayırlara vesile olsun."