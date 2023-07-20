Erdoğan'dan 'KKTC'ye yönelik siyasi kısıtlamaları kaldırın' çağrısı

"Kıbrıs Adası'nda tahakkümü, gerginliği ve çatışma kültürünü değil eşit iki devletin yan yana, birlikte yaşama idealini destekleyin, çağrımı yineliyorum."

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