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Erdoğan'dan 'KKTC'ye yönelik siyasi kısıtlamaları kaldırın' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Uluslararası toplumu, (KKTC'ye yönelik) hukuki temelden yoksun, tamamen siyasi kısıtlamaları kaldırmaya davet ediyorum." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Temmuz 2023 14:08, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2023 14:28
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Erdoğan'dan 'KKTC'ye yönelik siyasi kısıtlamaları kaldırın' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de Yeni Ercan Havalimanı'nda konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Uluslararası toplumu, (KKTC'ye yönelik) hukuki temelden yoksun, tamamen siyasi kısıtlamaları kaldırmaya davet ediyorum."

"Kıbrıs Adası'nda tahakkümü, gerginliği ve çatışma kültürünü değil eşit iki devletin yan yana, birlikte yaşama idealini destekleyin, çağrımı yineliyorum."

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