Kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Nevşehir'de trafiğe kapatılan yolda kamyona çarpan otomobilin sürücüsü ve eşi hayatını kaybettii, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Temmuz 2023 14:42, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2023 14:43
Zübeyde Hanım Caddesi'nde, Karayolları 57. Şube Şefliğince onarım çalışması nedeniyle yolun trafiğe kapatılan şeridinde ilerleyen Z.A. idaresindeki 34 VN 5001 plakalı otomobil, N.Ç'nin kullandığı 06 FM 0054 plakalı asfalt taşıyan kamyona çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü Z.A, eşi S.A, kızları G.E. ile torunları bir aylık G.E. yaralandı.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Z.A. ve S.A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
G.E. ile oğlu G.E, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.