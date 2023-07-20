HAK-İŞ Başkanı: Cumhurbaşkanımız helal oylarla seçildi

Piyasaların faiz kararına tepkisi ne oldu?
Piyasaların faiz kararına tepkisi ne oldu?
Faiz kararından sonra kredi oranları
Faiz kararından sonra kredi oranları
Sponsorlu İçerik
MB faiz kararını açıkladı
MB faiz kararını açıkladı
İki bakanlık afetzede çocukların eğitiminde işbirliği yaptı
İki bakanlık afetzede çocukların eğitiminde işbirliği yaptı
Öğretmenevlerinde öğretmenlerin öncelik kapasitesi artırıldı
Öğretmenevlerinde öğretmenlerin öncelik kapasitesi artırıldı
MSB: Bedelli askerlik ücreti 122 bin 351 lira oldu
MSB: Bedelli askerlik ücreti 122 bin 351 lira oldu
ÖSYM Başkanı Ersoy, YKS istatistiklerini açıkladı
ÖSYM Başkanı Ersoy, YKS istatistiklerini açıkladı
Türkçe Sözlük güncellendi: Bazı sözcüklerin yazımı değişti
Türkçe Sözlük güncellendi: Bazı sözcüklerin yazımı değişti
Ankara'da ekmeğe yüzde 30 zam
Ankara'da ekmeğe yüzde 30 zam
Adli tatil bugün başladı
Adli tatil bugün başladı
Motorine yeniden zam geliyor
Motorine yeniden zam geliyor
İşte, dövizdeki rekor yükselişin 3 temel nedeni
İşte, dövizdeki rekor yükselişin 3 temel nedeni
ÖSYM Başkanı açıkladı: İşte YKS birincileri
ÖSYM Başkanı açıkladı: İşte YKS birincileri
Bakan Özhaseki duyurdu: Yeni bir İstanbul kuruluyor
Bakan Özhaseki duyurdu: Yeni bir İstanbul kuruluyor
'Boğaziçi dikilerek maaş alan akademisyenlerin tekelinde'
'Boğaziçi dikilerek maaş alan akademisyenlerin tekelinde'
Bir il ve ilçeden ekmeğe zam haberi geldi
Bir il ve ilçeden ekmeğe zam haberi geldi
Vali müdahale etti, ekmek 7,5 liradan 6,5 liraya düşürüldü
Vali müdahale etti, ekmek 7,5 liradan 6,5 liraya düşürüldü
Ne villa ne yalı: 650 Bin TL'ye kiralık daire!
Ne villa ne yalı: 650 Bin TL'ye kiralık daire!
Erdoğan ve Al Nahyan, Togg ile Abu Dabi caddelerinde
Erdoğan ve Al Nahyan, Togg ile Abu Dabi caddelerinde
TBB, KDV ve ÖTV artırımının iptali istemiyle dava açtı
TBB, KDV ve ÖTV artırımının iptali istemiyle dava açtı
Hukuku ikiye bölen kaza: Olası kast mı, bilinçli taksir mi?
Hukuku ikiye bölen kaza: Olası kast mı, bilinçli taksir mi?
İki ilde ulaşıma zam yapıldı
İki ilde ulaşıma zam yapıldı
Meclis, olağanüstü toplanıyor
Meclis, olağanüstü toplanıyor
3,5 milyondan fazla adayın katıldığı YKS sonuçları yarın açıklanacak
3,5 milyondan fazla adayın katıldığı YKS sonuçları yarın açıklanacak
200 iş insanı gitti: Katar'a hangi yatırımlar yapılacak?
200 iş insanı gitti: Katar'a hangi yatırımlar yapılacak?
5 kişinin öldüğü 'makas' kazasında sürücünün ifadesi ortaya çıktı
5 kişinin öldüğü 'makas' kazasında sürücünün ifadesi ortaya çıktı
Cerrahpaşa'da çalışanların geriye dönük alacakları taksitle ödeniyor iddiası
Cerrahpaşa'da çalışanların geriye dönük alacakları taksitle ödeniyor iddiası
Bakan Özhaseki: İstanbul depremi konusunda Ekrem Bey ile anlaştık
Bakan Özhaseki: İstanbul depremi konusunda Ekrem Bey ile anlaştık
KESK, toplu sözleşme taleplerini Çalışma Bakanı Işıkhan'a iletti
KESK, toplu sözleşme taleplerini Çalışma Bakanı Işıkhan'a iletti
KKTC tarihinin en büyük projesi Ercan Havalimanı hizmete giriyor!
KKTC tarihinin en büyük projesi Ercan Havalimanı hizmete giriyor!
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

HAK-İŞ Başkanı: Cumhurbaşkanımız helal oylarla seçildi

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "İşçiler, memurlar, emekliler, toplumun dar gelirli, her konuda sıkıntı içinde yaşayan insanlarının helal oylarıyla Sayın Cumhurbaşkanımız yeniden seçildi. Bunu kimse unutmasın." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Temmuz 2023 14:38, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2023 14:39
Yazdır
HAK-İŞ Başkanı: Cumhurbaşkanımız helal oylarla seçildi

Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Muradiye Salonu'nda düzenlenen Hizmet-İş Sendikası Bursa 2 No'lu Şube Başkanlığının Olağan Genel Kurulu'na katılan Arslan, burada yaptığı konuşmada, belediyelerde ve kamu kurumlarında taşeron düzenini kaldırmak için 2010 yılından beri büyük mücadele verdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine hak verdiğini ifade eden Arslan, "Cumhurbaşkanımıza o kadar büyük baskılar oldu ki baskıyı kim yaptı biliyor musunuz? Belediye başkanları yaptı. 'Sakın taşerondan vazgeçmeyelim. Yoksa bizim belediyeler batar.' Niye? Belediye hizmeti, kamu hizmeti. Kamu hizmetini yapan işçiler hiçbir hakları olmayacak ama kamu hizmeti yapacaklar. Hak gündeme gelince de taşeron firmadan hak talep edeceğiz. Bu muvazaalı sistemi yıkmamız gerekiyordu." dedi.

Mahmut Arslan, Türk milletinin Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde hizmet edenlerin arkasında durduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bedava ev vereceğiz' diyenlerin sözlerine inanmadılar. 'Siz borçlanacaksınız' diyenlerin sözlerine inanıp Sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden Cumhurbaşkanı seçtiler. Niçin? Mazlumların, mağdurların, haksızlığa uğramışların o hakkını vermek adına bunlar oluyor. Bütün belediye başkanlarımıza çağrı yapıyorum. Lütfen Sayın Cumhurbaşkanımızı iyi anlayın. Sayın Cumhurbaşkanımızın nasıl zorlandığını, nasıl meydanlardan hangi zorluklardan bugünlere geldiğini unutmadık. Sayın Cumhurbaşkanımıza oy verenler tuzu kurular falan değil. İstanbul sermayesi falan değil. Sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden seçenler işte bu mazlumlar. İşçiler, memurlar, emekliler, toplumun dar gelirli, her konuda sıkıntı içinde yaşayan insanlarının helal oylarıyla Sayın Cumhurbaşkanımız yeniden seçildi. Bunu kimse unutmasın."

Arslan, Bursa Büyükşehir Belediyesinin iştiraki BİNTED ile ek protokol imzaladıklarını hatırlattı.

Yüksek Hakem Kurulunun uyuşmazlıkların çözümünde Kamu Çerçeve Protokolü'nün esas alınacağına dair prensip kararı aldığını hatırlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Bu kararın alınmasında son derece mutlu olduk. Bunun belediyelerde masada imzalanmayan sözleşmeler Yüksek Hakem Kuruluna giderse orada nasıl bir rakamla karşılaşacağını ilan etti ama ne yazık ki aradan 3 ay geçmeden yine Yüksek Hakem Kurulundaki bazı emeğe, emekçinin tavırlarına karşı bir kısım çevrelerin yürüttüğü yeni bir tablo var. Ben o hakem üyelerini uyarıyorum. Lütfen buradan geri adım atılmasın. Yüksek Hakem Kurulu Başkanı'nın samimiyetine gerçekten inanıyorum ve bunu geri götürmeden tekrar prensip kararını devam ettirebiliriz. Bir tehlike var. Hem Kamu Çerçeve Protokolü'nün belediyelerde uygulanmaması hem Yüksek Hakem Kurulundaki prensip kararlarının değiştirilmesi, aynı zamanda 6772 sayılı kanunla verilmesi gereken 52 günlük ilave tediyenin verilmemesi... Bunu toplu sözleşme masalarında müzakere etmemize rağmen kanun değişikliğine ihtiyaç duyulması önümüzdeki engellerden biridir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber