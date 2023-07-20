ÖSYM Başkanı Ersoy, YKS'deki 10 şampiyonu tek tek tebrik etti

- ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından telefonda görüştüğü TYT, AYT ve YDT oturumlarında şampiyonluk elde eden 10 üniversite adayını ve ailelerini kutladı.

Ersoy, telefonda görüşerek YKS'ye nasıl hazırlandıkları, sınavı nasıl buldukları, birinciliği bekleyip beklemedikleri ve meslek hedeflerine ilişkin sohbet ettiği şampiyonları ÖSYM'ye davet etti.

Sınavda tam puan alarak zirveye yerleşen öğrencilerin üniversite tercihleri arasında bilgisayar, yapay zeka ve veri, makine mühendislikleri ile ekonomi, hukuk, psikoloji ve ilahiyat bölümleri yer alıyor.

Anadolu Ajansı (AA), ÖSYM Başkanı Ersoy'un 10 YKS şampiyonuyla telefonla konuştuğu anlara tanıklık etti.

Ersoy'un aradığı Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Sayısal birincilerinden Ankara-Atatürk Anadolu Lisesi mezunu Mustafa Özcan, telefonu çaldığında ÖSYM Başkanı'nın kendisiyle konuşmak istediğini öğrenince çok sevindiğini söyledi.

Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'a kendisini aradığı için teşekkür eden Özcan, "Sabah 'Belki ÖSYM Başkanı arar.' diye düşünüyordum, arayınca da sevindim. Hiç bu kadar mutlu olduğumu hatırlamıyorum." dedi.

ÖSYM Başkanı Ersoy'un "Sayısalda iki aday birinci oldu, onlardan biri de sensin. Nasıl bir duygu?" sorusunu yönelttiği Özcan çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Mustafa Özcan, YKS'de birinciliğe ulaştıran çalışmalarını şu sözlerle anlattı:

"Birincilik belki olmayabilirdi ama ilk 10, ilk 20 olabilir diye düşünüyordum. Eşit Ağırlık'ta 68'inci oldum. Düzenli çalıştım açıkçası, geriden gelen bir kazanım. İlkokuldan beri düzenli çalışırım aslında. Bunu 9'uncu sınıftan beri devam ettirdim, 12'nci sınıfta daha bir asıldım. Sürekli çalıştım, Milli Eğitim Bakanlığının kitaplarını okudum. EBA, akademik destek gibi platformlara baktım. Bol bol deneme çözüp piyasadaki soruları taradım."

Özcan, öğretmenlerinden büyük destek gördüğünü ifade ederek "ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği olabilir ama daha tam belli değil." dedi.

Anne Derya Özcan ise "Mustafa, iyi bir öğrenciydi, bizi yanıltmadı. Malumun ilamı oldu diyebilirim. Somut verilerle görünce katbekat arttı mutluluğumuz. Emek veren öğrenciler, aynı hissi yaşasın." diye konuştu.

- "Hedefim bilgisayar mühendisi olmak"

ÖSYM Başkanı Ersoy, daha sonra AYT Sayısal birincilerinden Konya-Özel Profesyonel Eğitim Fen Lisesi mezunu Namık Emre Acar'ı telefonla aradı.

Sonucun sürpriz olduğunu belirten Acar, hazırlıklarını son seneye bırakmadığını, düzenli çalıştığını belirterek "Dereceyi düzenli çalışarak elde ettim. Ailem çok destek oldu, sonuna kadar moral verdiler, destek verdiler. Hocalarım da çok destek oldu. Hedefim bilgisayar mühendisi olmak. Üniversiteye daha karar veremedim." dedi.

Babası ise oğlunun sonucunu öğrendiklerinde çok mutlu olduklarını ifade etti.

- "Sınava eksik konulara çalışarak hazırlandım"

Ersoy ile görüşen "Temel Yeterlilik Testi (TYT)" birincisi Niğde-Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi mezunu Harun Durak, yeni mezun olduğunu, sınava eksik konuları tamamlayarak hazırlandığını, tercih konusunda kararsız olduğunu ifade etti.

ÖSYM Başkanı Ersoy, Durak'ın ailesine selamlarını iletti.

- Baba Ekici: "Annesine çekmiş, birinci oldu"

Eşit Ağırlık (EA) birincisi Afyonkarahisar-Süleyman Demirel Fen Lisesi mezunu Emre Ekici, "Sınavda başarılı olmak son bir yılda gerçekleşen mucizevi bir olay değil. Hayatta karşıma çıkan herhangi bir bilgi, hayatın bir yerinde karşımıza çıkıyor. İnternette okuduğumuz bir yazı, izlediğimiz herhangi bir video hepsi bizim bilgi birikimimize katkı yapan şeyler. Bu bilgi birikiminin üstüne son iki yılda yapılan ciddi bir çalışma eklendiğinde derece geliyor." diye konuştu.

Ersoy, baba Yakup Ekici'yi de tebrik etti ve "Gurur duymalısınız, inşallah evladınızın bundan sonra bahtı açık olur, vatana, millete hayırlı bir genç olur." dedi.

Lisede eşinin okul birincisi, kendisinin de okul ikincisi olduğunu belirten Ekici, "Espri yapardık 'Okul birincisi ve ikincisi evlenince çocukları kaçıncı olur?' diye. Allah nasip etti. Annesine çekmiş, birinci oldu." ifadesini kullandı.

Ekici, oğlunun üniversite için Ankara'ya geleceğini, tercih kararını henüz vermediğini aktardı.

- "Beklediğim bir sonuç değildi, kontrol etmemiştim, açıklanınca bakarım diye"

Ersoy, AYT Sözel birincisi İstanbul Kabataş Erkek Lisesi mezunu Ahmet Berk Takır'a, "Sözel birincisi oldun, muhtemelen çok okuyorsun." diye seslendi.

Sınav senesi istediği kadar okuyamadığını ancak normalde çok okuduğunu dile getiren Takır nasıl çalıştığını ve hedeflerini şöyle anlattı:

"Her hafta başında yazılı program yapıyordum. Masanın başına oturduğumda karar vermem gerekmiyordu, neye çalışacağıma dair. Beklediğim bir sonuç değildi, kontrol etmemiştim, açıklanınca bakarım diye."

Asıl hedefinin EA alanında ilk 100'e girmek olduğunu aktaran Takır, "Olabilir gibi geliyordu ama bir de sözel çözmek istedim. Herhalde 60-70'inci olurum diye düşünüyordum. EA'da da 4'üncü oldum. Hukuk istiyorum, Koç veya Galatasaray Üniversitesi arasında tercih yapmayı düşünüyorum."

Oğlu ile aynı lise mezunu, tıp doktoru baba Mümtaz Takır ise "Sabah uyandıktan sonra aldığımız haber, bizi duygulandırdı gururlandırdı, gözlerimiz yaşardı. Oğlum inşallah vatana, millete hayırlı bir evlat olur." diye konuştu.

- YDT şampiyonları da hedeflerini anlattı

YDT İngilizce birincisi İzmir-Özel Buca Doğa Fen ve Teknoloji Lisesi mezunu Metin Furkan Amarat ise sonucu hiç beklemediğini, YDT'ye yabancı dil öğretmeninin yönlendirmesiyle girdiğini, Sayısal'da da 313'üncü olduğunu söyledi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümünü istediğini aktaran Amarat, "Özellikle öğretmenlerimin üzerimde çok emeği var. Alanlarında çok iyi ve özverili insanlardı, emeklerinin karşılığını ödeyemem." şeklinde konuştu.

Ersoy da öğretmenlerine Amarat gibi bir öğrenci yetiştirdikleri için teşekkürlerini sundu.

- "Düzenli çalıştım"

YDT Fransızca birincisi İstanbul-Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi mezunu Emirhan Kılıç da düzenli çalıştığını, sonucu beklediğini aktardı.

Asıl EA adayı olduğunu dile getiren Kılıç, "Eşit Ağırlık'ta 32'nci, Sözel'de 24'üncüyüm. Boğaziçi ya da Koç Üniversitesinde ekonomi okumayı düşünüyorum." dedi.

- Hedefim makine mühendisliği"

YDT Almanca birincisi İzmir Atatürk Lisesi mezunu Volkan Emre Eke de sayısal öğrencisi olduğunu, bu alanda da makine mühendisliği için yeterli bir sonuç aldığını belirtti.

Sınavı iyi bulduğunu anlatan Eke, "Sayısal olarak sorular bence güzeldi, yeterliydi, çalışmaya değecek şekilde çıktı. Düzenli, yeterli çalışmaya çalıştım. Makine mühendisliği istiyorum, Almanya özellikle. YDT Almanca derecemin de bana güzel bir katkısı olur." ifadesini kullandı.

Eke'nin ailesiyle de görüşen Ersoy, "Öğrenimini yurt dışında tamamlasın ama nihai olarak da muhakkak ülkemize faydalı bir mühendis olarak çalışsın inşallah." diye konuştu.

- "Psikoloji okumak istiyorum"

YDT Rusça birincisi İzmir Özel Takev Anadolu Lisesi mezunu Bengisu Akbaba odağının dil olmadığını, sonucu gördüğünde inanamadığını söyledi.

Eşit Ağırlık'ta 842'nci olarak beklediğinin üzerinde bir sonuç aldığını dile getiren Akbaba, "ODTÜ Psikoloji Bölümünde okumak istiyorum. Boğaziçi ya da Koç olabilir, ailemle görüşerek artık karar vereceğim." dedi.

- "Hem maddi hem manevi çabayla bir sene boyunca devam etti"

YDT Arapça birincisi Konya-Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu Hüseyin Furkan Erdem, dil puanında iyi bir sonuç beklediğini ancak derece beklemediğini dile getirdi.

Erdem, "Süreç, hem maddi hem manevi çabayla bir sene boyunca devam etti. Aynı zamanda Allah kabul ederse hafızım. Ben gece hocalarıma mesaj attığımda saniyesinde cevap geliyordu, öyle bir özverili çaba vardı. Öğrenci yetiştirmeye kendini adayan hocalar çok güzel başarılara imza atıyorlar. Ham puanla Sözel'de 5'inci, yerleştirme puanıyla Sözel'de 3'üncü oldum. EA'da da 7 binlerdeyim. Ben ilahiyat istiyorum." diye konuştu.