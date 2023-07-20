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2023 YKS'ye ilişkin sayısal veriler yayımlandı

ÖSYM internet sitesinden 2023-YKS Sınav Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler'i yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Temmuz 2023 16:22, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2023 17:29
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2023 YKS'ye ilişkin sayısal veriler yayımlandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) yerleştirme puanlarına göre, TYT'de 64, sayısalda 231, sözelde 1, eşit ağırlıkta 18, dilde 30 aday 550 ve üstünde puan aldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2023-YKS sonuçlarına ilişkin sayısal verileri açıkladı.

Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) başvuran 3 milyon 527 bin 443 adaydan 531 bin 805'i, Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başvuran 2 milyon 573 bin 169 adaydan 592 bin 635'i, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran 338 bin 9 adaydan 165 bin 6'sı sınava katılmadı.

Katılımcılardan, TYT oturumunda 239, AYT'de 54, YDT'de 3 olmak üzere toplam 296 adayın sınavı geçersiz sayıldı.

- Yerleştirme puanları

Ortaöğretim Başarı Puanı'nın sınav puanına eklenmesiyle elde edilen 2023-YKS yerleştirme puanlarına göre, TYT'de 64, sayısalda 231, sözelde 1, eşit ağırlıkta 18, dilde 30 aday 550 ve üstünde puan aldı.

Ayrıca TYT'de 2 milyon 895 bin 128, sayısalda 1 milyon 500 bin 310, sözelde 1 milyon 546 bin 776, eşit ağırlıkta 1 milyon 859 bin 614, dilde 153 bin 986 adayın puanı 115 ve üstünde hesaplandı.

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