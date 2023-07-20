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Kadrolu eşeklerin yaz mesaisi: 5 saat çalışacaklar

Mardin'in Artuklu ilçesinde sit alanındaki sokakların dar ve merdivenli olması nedeniyle çöplerin toplanmasında kullanılan eşekler için yaz mesaisi uygulamasına geçildi. Kentte araçların giremediği sokaklarda çöpler, belediye bünyesinde kadrolu çalıştırılan, sırtlarına kovalar bağlanan eşekler yardımıyla toplanıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Temmuz 2023 16:25, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2023 17:42
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AA'nın haberine göre Artuklu Belediyesi görevlileri, her sabah eşeklerin konakladığı Teker Mahallesi'ndeki "tavla" olarak tabir edilen alana gelerek gerekli hazırlıkları tamamlıyor. Sit alanındaki 24 mahallede temizlik görevlileri nezaretinde çöp taşıyan 24 eşek, günde ortalama 6 saat mesai yapıyor.

Belediye tarafından bakımları düzenli yaptırılan eşekler, hizmet süreleri dolduğunda yaşamlarına belediye bünyesindeki barınakta devam ediyor. Kavurucu sıcaklar nedeniyle eşekler için de yaz mesaisi uygulanıyor. Fazla yük yüklenmeyen ve saat 11.00 ile 15.00 arasında dinlendirilen eşeklerin çalışma süreleri de 6 saatten 5 saate indirildi.

EN FAZLA 6 YIL ÇALIŞTIRILIYORLAR

Artuklu Belediyesinde sit alanının temizliğinden sorumlu Mehmet Turgay, eşeklerin beslenmenin yanı sıra sağlık ve bakım gibi her türlü ihtiyacının karşılandığını belirtti. Havaların ısınmasıyla hem personel hem de eşekler için mesai saatlerinin yeniden düzenlendiğine işaret eden Turgay, "Hem işçi arkadaşlarımızı hem merkeplerimizi sıcaktan korumak amacıyla dinlendiriyoruz" dedi. tık çalışamayacak duruma geldiği belirlenen ve "emekli edilen" eşeklerin yaşamı boyunca tüm ihtiyaçlarının belediye tarafından karşılandığını dile getiren Turgay, "Merkepleri 5-6 yaşında alıyor, en fazla 6 yıl çalıştırıyoruz. Emekli olunca onlara burada bırakıyoruz" diye konuştu. Yasin Toparlı ise hava sıcaklığı artmadan sabah erken saatlerde tarihi şehrin sokaklarını temizlediklerini ifade ederek, öğle sıcakları başladığında mola verip dinlenmesini sağladıkları eşeklere yem ve su verdiklerini söyledi. Toparlı, "Belediye Başkanımız talimat verdi, 'Sıcak havalarda dışarı çıkarmayın, fazla yük yüklemeyin' diye. Sabah çıkıp çöplerimizi topluyoruz" diye konuştu.

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