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Eğitim-Bir-Sen, çalışanlarının taleplerini Milli Eğitim Bakanı Tekin'e iletti

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, eğitimcilerin sorunları ve hazırladıkları çözüm önerilerini Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e aktardı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Temmuz 2023 16:42, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2023 16:43
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Eğitim-Bir-Sen, çalışanlarının taleplerini Milli Eğitim Bakanı Tekin'e iletti

Eğitim-Bir-Sen'den yapılan açıklamaya göre Yalçın ve sendika yetkilileri, ziyarette bulundukları Milli Eğitim Bakanı Tekin ile eğitim çalışanlarının sorunları ve çözüm önerilerinin yanı sıra 7. dönem toplu sözleşmeye ilişkin talepleri görüştü.

Mehmet Akif İnan Vakfı'nın, depremzede öğretmenlerin çocuklarına yönelik bir proje yürüttüğünü belirten Yalçın, hak sahiplerine ulaşabilmek konusunda Bakanlığın desteğini istedi.

Anayasa Mahkemesinin, CHP'nin açtığı davada Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı maddelerini iptal ettiğini hatırlatan Yalçın, aday öğretmenlik ve kariyer basamakları sürecinin sağlıklı şekilde işlemesi için iptal kararı gerekçesi çerçevesinde düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı.

Yalçın, bu yılki kariyer basamakları yazılı sınavına 50 binden fazla öğretmenin başvuruda bulunduğunu dile getirerek, bakanlığın mevcut süreci öğretmenleri mağdur etmeyecek şekilde sonuçlandırması gerektiğini ifade etti.

- "Öğretmen atamalarında mülakat kaldırılmalı"

İptal kararının Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bir bütün olarak ele alınması, kanunun eksiklerinin bu vesileyle düzeltmesi için fırsat olduğunu vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Öğretmen kadrosuna yapılacak atamalarda, sadece KPSS puan üstünlüğünün esas alınması ilkesi benimsenmeli, mülakat kaldırılmalıdır. Her ne kadar Anayasa Mahkemesinde açılan iptal davasında uzman başöğretmenlik yazılı sınavının iptali istenilmemiş, mahkeme bu konuda hüküm kurmamışsa da kariyer basamaklarında ilerleme, sadece öğretmenlikteki hizmet süresine dayalı olmalı, kariyer basamakları sınavı kaldırılarak öğretmenlikte beş yılını tamamlayanlar uzman öğretmen, uzman öğretmenlikte beş yılını dolduranlar başöğretmen unvanı alabilmelidir."

Kadroya geçirilen sözleşmeli öğretmenlerin yer değişikliği hakları konusunda belirsizliğin sürdüğünü ifade eden Yalçın, kadroya geçen öğretmenlerden bir yılını dolduranlara mazerete dayalı, üç yılını dolduranlara ise isteğe bağlı yer değişikliğine başvuru hakkı verilmesini talep etti.

Öğretmenlerin alan değişikliği konusundaki beklentilerinin karşılanmasını isteyen Yalçın, il içi yer değiştirme takviminde 31 Aralık tarihinin esas alınması konusunda gösterdikleri hassasiyet dolayısıyla Bakan Tekin'e teşekkür etti ve bu konuda kesin ve kalıcı bir çözüm bulunması gerektiğini kaydetti.

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