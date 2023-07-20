Kredi kartı ve ticari kredi faizleri arttırıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekonomideki yüksek enflasyon ve artan mali risklerle mücadele etmek amacıyla politika faizini yüzde 15'ten yüzde 17,5'e yükseltti. Bu faiz artışıyla birlikte, kredi kartı ve ek hesap olarak bilinen kredili mevduat hesaplarının (KMH) faiz tavanlarına da üst limitler getirildi.

1 Ağustos itibarıyla, kredi kartı ve KMH faiz tavanı aylık yüzde 1,91'den yüzde 2,13'e yükseltildi. Vergiler dahil maliyet ise yüzde 2,77 olarak belirlendi. Bu durum, mevduat sahiplerini aylık yüzde 35 oranında maliyetle karşı karşıya bırakacak.