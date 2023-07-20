Gün sonu döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Temmuz 2023 17:30, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2023 17:31
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|26,9000
|26,9010
|26,8660
|26,8670
|Avro
|30,1580
|30,1590
|30,1000
|30,1010
|Sterlin
|35,0550
|35,1680
|34,8700
|34,9830
|İsviçre Frangı
|31,6620
|31,8210
|31,3830
|31,5400
|ANKARA
|ABD Doları
|26,8700
|26,9500
|26,8360
|26,9160
|Avro
|30,1180
|30,1980
|30,0600
|30,1400
|Sterlin
|34,9950
|35,2050
|34,8100
|35,0200