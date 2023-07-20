Kahramanmaraş'ta hasarlı binanın çatısının altında kalan 3 kadından biri öldü
Enkaz altından çıkarılan 2 kadın hastanelere kaldırıldı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Temmuz 2023 18:01, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2023 18:02
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde hasarlı binanın onarımı sırasında çatının çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Yahya Kemal Mahallesi'nde tek katlı hasarlı binanın çatısı, onarım çalışması sırasında çöktü. Bu sırada balkonda bulunan 3 kadın enkaz altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Enkaz bölgesinde çalışma yapan ekipler, Hürü Kayık, Tuba ve Fatma Ataş'ı bulundukları yerden çıkarttı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kayık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tuba ve Fatma Ataş kentteki hastanelere sevk edildi.