Göçmenlere polisler tarafından yapılan işkenceye soruşturma açıldı

Alınan bilgiye göre, kentte düzensiz göçmenlere yönelik yapılan uygulama kapsamında, Balat Şehit Zafer Mat Polis Merkezi Amirliğinde çalışan M.Y. ve Ö.F.S. görevlendirildi.

Uygulama sırasında polisler, Vatan Caddesi Aksaray Saat Kulesi Valide Cami Sokak'ta, Göç İdaresi Müdürlüğünce verilen ikamet tezkeresi bilgilerine göre aslen Senegal uyruklu olan 35 yaşındaki M.P'yi durdurdu.

M.P, ibraz ettiği ikamet tezkeresinde oturum izninin sona erdiğinin görülmesi üzerine Aksaray Meydanı'ndaki polis noktasına götürülmek istendiği sırada direnç gösterdi.

Kaçmaya teşebbüs ettiği belirtilen M.P'ye, mukavemet ettiği gerekçesiyle polis tarafından yapılan müdahaleye ilişkin görüntüler sosyal medyada yer aldı.

Kimlik bilgileri sorgulanan, vize süresinin dolduğu ancak gerekli başvurularının devam ettiği belirlenen M.P. salıverildi.

Olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.