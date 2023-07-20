Bembeyaz Süs Köpeği Maltese Terrier Hakkında Bilinmesi Gerekenler

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Terrier Maltese köpekler dış görünümleri itibari ile çok sevimli ve minyatür boyutludur.

Maltese Terrier Özellikleri

Maltese Terrier'ın genel özellikleri hakkında bahsetmek gerekirse bilinen genetik ve fiziksel durumlarından şu şekilde söz edebiliriz.

Boyut ve görünüm anlamında tam manasıyla kucak köpekleridir diyebiliriz. Kimi zaman sahiplerinin çantasında taşınırlar.

Maltese köpek, olabildiğince küçük bir cins olup genellikle 20 cm ila 25 cm'lik özel yüksekliğe sahiptir. Ayrıca 3 kg gibi düşük bir ağırlığa sahiptir. Tüyleri uzun, düz ve ipeksi bir dokuyla bezenmiş durumdadır. Genellikle beyaz ve krem renkli tüy ayrıcalıkları ile ön plana çıkarlar.

Karakter özellikleri ile Maltese Terrier köpekler, gayet sevecen yapılıdır. Çok cana yakın ve oyuncu yapısıyla bilinirler.

Sahipleriyle güçlü bir bağ kurma anlamında özel bir yere sahiptir. Genellikle aile içinde aktif bir rol oynar ve çocuklarla iyi geçinirler.

Sosyal ve arkadaş canlısı yanlara sahiptirler. Diğer yabancılara karşı da genellikle dostça davranırlar.

Maltese'ler eğitim anlamında da oldukça zeki yapılıdırlar. Hızlı öğrenme becerileri sayesinde sahibini zorlamazlar. Doğru zamanlar da doğru eğitimler şeklinde istenen komutları kısa sürede yerine getirebilirler.

Nadiren de olsa inatçı olabilirler, bu yüzden sabırlı ve tutarlı bir eğitim yaklaşımı gerektirebilirler. Pozitif takviye ve ödül tabanlı eğitim yöntemleriyle iyi sonuçlar elde edebilirsiniz.

Maltese Terrier köpek ırkı yine çok, enerjik bir köpektir. Küçük boyutlara sahip olmasından kaynaklı olarak yoğun bir egzersiz gerektirmez.

Bu emsalsiz köpek türleri için günlük yürüyüşler ve bir takım oyun aktiviteleri oldukça yeterlidir.

Yine patili dostlarımız zihinsel uyarıya da ihtiyaç duyarlar, bu yüzden onlara farklı oyuncaklar sunarak fayda sağlayabilirsiniz.

Maltese Terrier Yavru Bakımı

Maltese Yavru Bakımı özen isteyen bir durumdur. Sevimli dostlarımızı sağlıklı ve yetişkin bir hale getirebilmek için en başta doğru besinler ile beslemek önemlidir. Küçük bedenli şirin Maltese yavruların bakımı esnasında düzenli tüy bakımına dikkat edilmelidir.

Bu yüzden günlük tarama ve tüylerini düğüm oluşturmadan tutmak için periyodik tımar gereklidir. Göz etrafındaki tüyleri de düzenli olarak temizlenmelidir.

Minik Terrier köpek dostlarımızın dişlerini düzenli olarak fırçalamalı ve kulaklarını kontrol etmelisiniz.

Belli başlı periyotlar dahilinde veteriner kontrollerini ve aşılarını yerine getirmek sağlıklı büyümesi için gereklidir.

Maltese Terrier yavrular genel itibari ile oldukça sağlıklı bir cins olarak kabul edilir. Uygun beslenme yöntemleri ve yukarıda adı geçen durumları yerine getirerek sorunsuz büyümesini sağlamalısınız.

Maltese Terrier, dünya çapında büyük ilgi bulan bir süs köpeği türüdür. Şirin yüz ifadesi ile kolayca kişilerin ilgisini çekebilirler.

İnanılmaz salaş uzun tüy özellikleri ile çok şirin bir estetik görüm oluştururlar. Herkesi kendine hayran bırakan bu cinsin tüy yapısı gözlerini kapatan saçları ve sarkık ipeksi kostümden ileri geliyor.

Sempatik surat ifadesi hiç değişmeyen bu cici süs köpeklerine olan ilgi de bir hayli fazla. Apartmanda bakımı en kolay cins köpeklerin başını çekmekte olan Maltese Terrier köpekler, kolay bakım ayrıcalıklarına sahiptir.

Küçük ebatlara sahip olmasından dolayı gittiğiniz her ortama kolayca yanınızda taşıyabilirsiniz. Oyuncak bebekleri anımsatan tatlı ifadesi ile her daim dikkat çeken fiziksel özellikleri ile bilinirler.

Sosyalliği ve çok hareketliliği ile ön plandadır. Kısa sürede hızlı hareketler yapan anatomisiyle pozitif bir tür olarak kişilerin yaşam alanlarında bir üye olarak görev alırlar.

Çocuklar ile de iletişim becerisi oldukça yüksektir. Sahiplerinin sözünü dinleme konusunda beklenenden daha fazlasını ortaya çıkarabilirler.

İlgi çekici fiziksel özelliklerinin yanı sıra sosyal medya fenomeni olarak tercih edilen popüler ırklardandır. Ender rastlanan pozitif halleri ile büyük kitlelerin ilgisini çeken canlılar arasında bulunmaktadırlar.

Tatlı pozlar yağdıran bu şirin dostlarımızın bakımı esnasında nazik oldukları unutulmamalıdır. Maltese Terrier yavru bakımı sahibini çok üzmeyen yanıyla ön plana çıkmaktadır.

Bu sebeple bu güzel dostlarımızı tercih edecek olan kimseler, rahatlıkla yavru bakımını gerçekleştirebilir. Önemli olan nokta günlük rutinlere uymak ve ereken ilgiyi gösterebilmektir.

Doğru mamanın en doğru ölçüler eşliğinde verilmesi ve her daim suyunun tazelenerek hazır edilmesi dışında pek de yapılması gereken önemli şeyler bulunmamaktadır.

Sevgi ve ilgi bekleyen her canlı gibi Maltese köpeklerde sahibinden birtakım beklentiler içerisine girmektedir.

Mutlaka büyüme ve gelişimini desteklemek maksadıyla veterinerin önerdiği premium kaliteye sahip mama tercihi yapılmalıdır.

Özellikle Maltese Terrier yavru sahiplenirken aşı takvimini ve parazit önleme tedavileri mutlaka zamanında yerine getirilmelidir.

Büyüme ve gelişim süreçlerinin tamamlamasından önce gereken Yavru Maltese Terrier temel itaat eğitimi verilmelidir.

Başta tuvalet eğitimi, temel komutlar ve sosyalleşme anlamında gereken her türlü adım doğru bir biçimde atılmalıdır.

Yavru Terrier'ler mutlaka sosyalleşme anlamında gereken çalışmalara dahil edilmelidir. Farklı ortamlarda farklı canlılara alışabilmesi için gereken aktiviteler köpek sahipleri tarafından yerine getirilmelidir.

Bu tatlı minnoşların farklı seslere, kokulara ve deneyimlere maruz kalmaları için yavruluk dönemlerinde yapılması gerekenler mutlaka yerine getirilmelidir.

Hijyen ve bakım konusunda da gereken rutinler aksatılmadan mutlaka yerine getirilmelidir.

Sağlıklı ve parlak bir tüy görünümü için yavru ve yetişkin Terrier köpekler için doğru uygulamalar tercih edilmelidir.

Bu şeker köpek türlerinin göz ve kulak bakımı da önem arz eder. Belli periyotlar dahilinde nemli bez ile kulak temizliği sağlanabilir.

Yine tıpkı insanlarda olduğu gibi bu minyatür köpek türlerinde de diş sağlığını planlı süreçler halinde yerine getirmeliyiz.

Diş fırçalama alışkanlığı kazandırabilmek maksadıyla en doğru ürünleri tercih ederek işe başlamalısınız.

Maltese Terrier Fiyat

Maltese fiyat konusu köpek severlerin aklından sıklıkla geçmekte olan önmeli bir konudur. Bizlere en sık yöneltilen diğer bir soru da hiç kuşkusuz ki Maltese Terrier Kaç tl'dir.

Maltese Terrier Köpek 2023 yılı ortalama fiyatları 15bin TL ile 35 bin TL arasında değişmektedir.

Maltese Köpek Fiyatlarının farklılık göstermesine sebep olan en önemli etkenler, içinde bulunduğu fiziksel durumdur. Bunun yanı sıra köpek türünün genetik anatomisi de fiyat belirleme konusunda büyük bir rol oynar.

Özellikle köpeklerin rengi, yaşı, tüyü, soyu, ve anne babasının özellikleri bile fiyatlar anlamında büyük katkı sağlar.

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Maltese Terrier Sahiplenme

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Bu popüler süs köpeğinin yeni sahipleri olmadan önce doğru seçimler yapılması hayati önem arz edebilir.

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