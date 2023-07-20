Mersin'de evde sağlık hizmeti veren doktor darbedildi

Tarsus Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi doktoru Ş.C, Ferahim Şalvuz Mahallesi'nde görev için bir eve gitti.

Bu sırada, hasta yakınları doktor Ş.C. ve bir hemşire ile geç kalma mevzusu nedeniyle tartışmaya başladı.

Hasta yakınları Ş.C'yi bu sırada darbetti. Darp sonucu doktor Ş.C'nin kaşı açıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince bir hasta yakını gözaltına alındı.