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Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, görevine 1 yıl daha devam edecek:

"İngiltere'de hakem konuları dışında her şeye kulüpler karar veriyor. Türkiye'de ise hiçbir şeye kulüpler karar vermiyor. Bunun ortasında bir model geliştirmemiz lazım"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Temmuz 2023 19:18, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2023 19:19
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Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, görevine 1 yıl daha devam edecek:

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, görevine bir yıl daha devam edeceğini duyurdu.

Başkan Koç, Kulüpler Birliği Vakfı'nın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Genel kurul gündemiyle toplandıklarını belirten Koç, "Kulüpler Birliğinin teveccühü olarak bir yıl daha göreve devam edeceğim. Görev bölümünü önümüzdeki günlerde açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

Toplantıda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile ilgili beklentiler üzerine de konuştuklarını anlatan Ali Koç, "Federasyonla yeni dönemde daha sık toplantıların yapılmasının uygun olacağını kararlaştırdık. Sayın Büyükekşi ve yönetim kurulunun yapısal dönüşüm için planları var. TFF ile beraber çalışmaya son derece açık bir ortamda Süper Lig AŞ'nin tohumlarını attığımız bir dönem olacaktır diye düşünüyorum. Karşı taraf buna açık. Bizim de varmak istediğimiz nokta bu." diye konuştu.

Kulüplerin karar alma noktasında daha fazla söz sahibi olması gerektiğine vurgu yapan Başkan Koç, "İngiltere'de hakem konuları dışında her şeye kulüpler karar veriyor. Türkiye'de ise hiçbir şeye kulüpler karar vermiyor. Bunun ortasında bir model geliştirmemiz lazım. Böyle olsaydı yeni dönem yayın ihalesini çoktan yapardık. Yayın ihalesinde de mantıksız indirimler olmazdı. Yeni dönemde daha aktif bir çalışma yapacağız." şeklinde görüş belirtti.

Yabancı kuralıyla ilgili de görüşlerini aktaran Ali Koç, "8+3 yabancı kuralı devam ediyor. TFF'den en büyük ricamız aralık ayına kadar yabancı kuralının belirlenmesi ve 5 yıllığına rafa kalkması. Türkiye Cumhuriyeti devletlerinden olan ve çift pasaportlu Türk oyuncular için ricada bulunduk. Devreye soktular. Her istediğimiz olmuyor ama talepler ciddi anlamda değerlendiriliyor. Voleyboldaki başarının futbolda da yaşanabilmesi için uzun vadeli planlama yapılması lazım. Benzer bir yaklaşımı futbolda da bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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