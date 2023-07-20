Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan kadın öldü
Sakarya'nın Hendek ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, yanındaki ablası hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Temmuz 2023 21:31, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2023 22:55
Eskibıçkı Mahallesi'nde Soner T. idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücü Soner T'nin ablası Songül Sarıhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada, sürücü Soner T. ise hafif yaralandı.
Sarıhan'ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.