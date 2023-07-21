Okul Aile Birliği hesapları vadeli açılabilir mi, internet bankacılığı ile işlem yapılabilir mi?

KYK borçları nedeniyle hesaplara bloke konulduğu iddiası
KYK borçları nedeniyle hesaplara bloke konulduğu iddiası
Erdoğan'dan emekli maaşlarına ilişkin açıklama
Erdoğan'dan emekli maaşlarına ilişkin açıklama
Anayasa Mahkemesi'nden doçentlik unvanına dair kritik karar
Anayasa Mahkemesi'nden doçentlik unvanına dair kritik karar
Erdoğan açıkladı: Konut fiyatlarını durdurmak için ceza geliyor
Erdoğan açıkladı: Konut fiyatlarını durdurmak için ceza geliyor
Araç alım satımında ek MTV'yi kim ödeyecek?
Araç alım satımında ek MTV'yi kim ödeyecek?
'Ziyaretlerin ekonomimiz üzerinde etkilerini en kısa zamanda göreceğiz'
'Ziyaretlerin ekonomimiz üzerinde etkilerini en kısa zamanda göreceğiz'
2 kamyonet ile tırın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
2 kamyonet ile tırın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Bakanlık üniversite tercihi yapacak gençler için 'rehber' hazırladı
Bakanlık üniversite tercihi yapacak gençler için 'rehber' hazırladı
İkinci el araçta ilan kısıtlaması uygulaması meyvelerini veriyor
İkinci el araçta ilan kısıtlaması uygulaması meyvelerini veriyor
Memurun toplu sözleşme süreci 1 Ağustos'ta başlıyor
Memurun toplu sözleşme süreci 1 Ağustos'ta başlıyor
Hırsızlık yapan öğretim görevlisinin 10 yıla kadar hapsi isteniyor
Hırsızlık yapan öğretim görevlisinin 10 yıla kadar hapsi isteniyor
Erdoğan talimat verdi...Türk vatandaşlığına geçiş zorlaşacak
Erdoğan talimat verdi...Türk vatandaşlığına geçiş zorlaşacak
İmamoğlu İBB adayı gösterilecek mi? Kılıçdaroğlu'ndan net cevap
İmamoğlu İBB adayı gösterilecek mi? Kılıçdaroğlu'ndan net cevap
Temsilci belirlemeyen Twitter'a 3 ay süre verildi....Bant genişliği daraltılacak
Temsilci belirlemeyen Twitter'a 3 ay süre verildi....Bant genişliği daraltılacak
Twitter'a reklam verilmesi yasaklandı
Twitter'a reklam verilmesi yasaklandı
FETÖ'nün 'İstanbul bölge imamı' M.G. yakalandı
FETÖ'nün 'İstanbul bölge imamı' M.G. yakalandı
'Ada'daki gerçeklere sırtınızı dönmeyin, KKTC'yi bir an önce tanıyın!'
'Ada'daki gerçeklere sırtınızı dönmeyin, KKTC'yi bir an önce tanıyın!'
2023-YKS cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı
2023-YKS cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı
Kredi kartı ve ticari kredi faizleri arttırıldı
Kredi kartı ve ticari kredi faizleri arttırıldı
2023 YKS'ye ilişkin sayısal veriler yayımlandı
2023 YKS'ye ilişkin sayısal veriler yayımlandı
Kiraları düşürmek için yeni proje
Kiraları düşürmek için yeni proje
Kur Korumalı Mevduat'a zorunlu karşılık getirilmesi planlanıyor
Kur Korumalı Mevduat'a zorunlu karşılık getirilmesi planlanıyor
Bayilerde olmayan araçlar bazı noktalara stoklanmış durumda
Bayilerde olmayan araçlar bazı noktalara stoklanmış durumda
Piyasaların faiz kararına tepkisi ne oldu?
Piyasaların faiz kararına tepkisi ne oldu?
MB faiz kararını açıkladı
MB faiz kararını açıkladı
İki bakanlık afetzede çocukların eğitiminde işbirliği yaptı
İki bakanlık afetzede çocukların eğitiminde işbirliği yaptı
Öğretmenevlerinde öğretmenlerin öncelik kapasitesi artırıldı
Öğretmenevlerinde öğretmenlerin öncelik kapasitesi artırıldı
Ankara'da ekmeğe zam
Ankara'da ekmeğe zam
MSB: Bedelli askerlik ücreti 122 bin 351 lira oldu
MSB: Bedelli askerlik ücreti 122 bin 351 lira oldu
ÖSYM Başkanı Ersoy, YKS istatistiklerini açıkladı
ÖSYM Başkanı Ersoy, YKS istatistiklerini açıkladı
Ana sayfaHaberler Eğitim

Okul Aile Birliği hesapları vadeli açılabilir mi, internet bankacılığı ile işlem yapılabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Okul Aile Birliği hesaplarının vadeli açılıp açılamayacağına, hesaplarda internet bankacılığı ile işlem yapılıp yapılamayacağına ilişkin görüş yazısı yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 21 Temmuz 2023 14:00, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2023 10:02
Yazdır
Okul Aile Birliği hesapları vadeli açılabilir mi, internet bankacılığı ile işlem yapılabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, İç Denetim Birimi Başkanlığınca gerçekleştirilen sistem denetimi sonucunda düzenlenen 06.02.2023 tarihli ve 2022/6 sayılı "Okul Aile Birliği Gelir ve Giderlerinin Yönetimi" konulu İç Denetim raporunda; "Okul Aile Birliği Yönetmeliği'nde yer alan "Gelirler birlik adına bankalarda açılacak hesapta toplanır" hükmü, paranın etkili ve ekonomik yönetimini sağlamaktan ziyade daha genel bir ifade olduğundan, uygulamada tereddütlere sebebiyet vermektedir. Yönetmelikte veya resmi bir yazı ile vadeli hesap açılabileceğinden bahsedilmediği için bazı okullar yaklaşık 1 milyon TL nakit parayı vadesiz hesapta tutarak ekonomik kayba uğrarken, bazı okullar ise vadeli ve döviz hesaplarını Yönetmeliğe aykırı olduğu şüphesiyle gizli tutma gayreti içerisindedir." ifadesi yer almaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan; "Gelirler birlik adına bankalarda açılacak hesapta toplanır." hükmü uyarınca okul aile birliklerince bankalarda hesap açılacağı ifade edilmiş ancak açılacak hesapların niteliğine (vadeli/vadesiz) ilişkin bir sınırlama getirilmemiştir.

Bilindiği üzere; kurumların mali kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ve izlenebilmesine ilişkin usul ve esaslar Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği'nde düzenlenmiştir. Sözü geçen Tebliğ'in on birinci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde okul aile birliklerinin Tebliğ kapsamının dışında olduğu hükme bağlanmıştır.

Raporda ayrıca; "Okul aile birliklerinde internet bankacılığı uygulamasının kullanılıyor olması ve bu kullanıcılardan bazılarının yalnızca hesapları izleme yetkisi varken, bazı okullarda ise yalnız bir kişiye internet bankacılığı kullanma yetkisinin verilmesi ve tek başına para transferi yapabiliyor olması önemli mali risk içermektedir ve bu durum Yönetmeliğe de aykırılık oluşturmaktadır." denilmektedir.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 21.06.2023 tarih ve 78792990 sayılı yazısında; "Bu kapsamda; Okul Aile Birliği Yönetmeliği ile Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği'nde okul aile birliklerince bankalarda vadeli hesap açılmasına ilişkin herhangi bir kısıtlayıcı hüküm bulunmadığından okul aile birliklerince istenilmesi halinde bankalarda vadeli hesap açılması imkanı bulunmaktadır.

Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; "Birliğin banka hesabındaki paralar, birlik başkanı ve muhasip üyenin müşterek imzasıyla çekilir. Birlik başkanının bulunmadığı durumlarda başkan yardımcısı yetkilidir." hükmü açık olup bu kapsamda okul aile birliklerince internet bankacılığı uygulamalarının kullanılması mümkün olmakla birlikte söz konusu uygulamaların kullanılmasında Yönetmelikte bahsedilen "müşterek imza" hükmüne titizlikle riayet edilmesi gerekmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber