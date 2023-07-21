Okul Aile Birliği hesapları vadeli açılabilir mi, internet bankacılığı ile işlem yapılabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, İç Denetim Birimi Başkanlığınca gerçekleştirilen sistem denetimi sonucunda düzenlenen 06.02.2023 tarihli ve 2022/6 sayılı "Okul Aile Birliği Gelir ve Giderlerinin Yönetimi" konulu İç Denetim raporunda; "Okul Aile Birliği Yönetmeliği'nde yer alan "Gelirler birlik adına bankalarda açılacak hesapta toplanır" hükmü, paranın etkili ve ekonomik yönetimini sağlamaktan ziyade daha genel bir ifade olduğundan, uygulamada tereddütlere sebebiyet vermektedir. Yönetmelikte veya resmi bir yazı ile vadeli hesap açılabileceğinden bahsedilmediği için bazı okullar yaklaşık 1 milyon TL nakit parayı vadesiz hesapta tutarak ekonomik kayba uğrarken, bazı okullar ise vadeli ve döviz hesaplarını Yönetmeliğe aykırı olduğu şüphesiyle gizli tutma gayreti içerisindedir." ifadesi yer almaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan; "Gelirler birlik adına bankalarda açılacak hesapta toplanır." hükmü uyarınca okul aile birliklerince bankalarda hesap açılacağı ifade edilmiş ancak açılacak hesapların niteliğine (vadeli/vadesiz) ilişkin bir sınırlama getirilmemiştir.

Bilindiği üzere; kurumların mali kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ve izlenebilmesine ilişkin usul ve esaslar Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği'nde düzenlenmiştir. Sözü geçen Tebliğ'in on birinci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde okul aile birliklerinin Tebliğ kapsamının dışında olduğu hükme bağlanmıştır.

Raporda ayrıca; "Okul aile birliklerinde internet bankacılığı uygulamasının kullanılıyor olması ve bu kullanıcılardan bazılarının yalnızca hesapları izleme yetkisi varken, bazı okullarda ise yalnız bir kişiye internet bankacılığı kullanma yetkisinin verilmesi ve tek başına para transferi yapabiliyor olması önemli mali risk içermektedir ve bu durum Yönetmeliğe de aykırılık oluşturmaktadır." denilmektedir.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 21.06.2023 tarih ve 78792990 sayılı yazısında; "Bu kapsamda; Okul Aile Birliği Yönetmeliği ile Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği'nde okul aile birliklerince bankalarda vadeli hesap açılmasına ilişkin herhangi bir kısıtlayıcı hüküm bulunmadığından okul aile birliklerince istenilmesi halinde bankalarda vadeli hesap açılması imkanı bulunmaktadır.

Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; "Birliğin banka hesabındaki paralar, birlik başkanı ve muhasip üyenin müşterek imzasıyla çekilir. Birlik başkanının bulunmadığı durumlarda başkan yardımcısı yetkilidir." hükmü açık olup bu kapsamda okul aile birliklerince internet bankacılığı uygulamalarının kullanılması mümkün olmakla birlikte söz konusu uygulamaların kullanılmasında Yönetmelikte bahsedilen "müşterek imza" hükmüne titizlikle riayet edilmesi gerekmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR