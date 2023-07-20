Bursa'da serinlemek için göle giren genç boğuldu
Bursa'da serinlemek için İznik Gölü'ne giren genç yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Temmuz 2023 22:53, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2023 22:54
Alınan bilgiye göre, İnegöl'de yaşayan Nurullah Adak (19), gezmek için turla İznik'e geldi.
İznik Gölü'nün Göllü Mahallesi kesiminde serinlemek için suya giren Adak bir süre sonra gözden kayboldu.
Durumu fark eden vatandaşlar Adak'ı sudan çıkardı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Adak'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.