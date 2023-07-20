Çatalca'da otluk alanda çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor
Çatalca'da otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Temmuz 2023 23:10, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2023 23:14
Akalan Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler rüzgarın da etkisiyle geniş bir bölgeye yayıldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.