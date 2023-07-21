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21 Temmuz 2023'ten önemli gündem başlıkları

21 Temmuz 2023'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Temmuz 2023 00:03, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2023 00:05
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21 Temmuz 2023'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ordu Valiliğini ziyaret ederek AFAD bilgilendirme toplantısına katılacak, Ordu Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, sel afetinden etkilenen esnafa geçmiş olsun ziyaretinde bulunacak, şehir hastanesi inşaatında inceleme yapacak, Fatsa ve Ünye ilçelerinde düzenlenecek toplu açılış programlarına katılacak.

(Ordu/12.00/13.15/14.30/15.00/16.00/17.15)

2 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenecek "Orta Vadeli Program Çerçevesinde Türkiye ve İstanbul Ekonomi Gündemi" başlıklı toplantıda iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelecek.

(İstanbul/09.00)

EKONOMİ FİNANS

1 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rönesans Enerji Ortaklık Sözleşmesi İmza Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/ 09.30)

2 - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gebze OSB-Darıca Metro Hattı Ray Kaynak Töreni'ne iştirak edecek.

(Kocaeli/11.00)

3 - Türkiye İstatistik Kurumu, ocak-mart dönemine ilişkin hane halkı yurt içi turizm istatistiklerini, mayıs ayı tarımsal girdi fiyat endeksi ve haziran ayı motorlu kara taşıtları verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4 - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, haziran ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinde ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul)

SPOR

1- Beşiktaş, yeni sezon çalışmaları kapsamında üçüncü hazırlık maçında Fransa'nın Strasbourg ekibiyle karşı karşıya gelecek.

(Salzburg/17.00)

2- Fransa Bisiklet Turu'na Moirans en Montagne-Poligny arasındaki 19. etap yarışıyla devam edilecek.

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