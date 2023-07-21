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Twitter'a reklam verilmesi yasaklandı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), temsilci yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle sosyal medya platformu Twitter'a reklam verilmesini yasakladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Temmuz 2023 02:34, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2023 02:36
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Twitter'a reklam verilmesi yasaklandı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre Twitter'a reklam verilmesi yasaklandı.

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Karara göre Türkiye'de yerleşik vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişiler, Twitter'a yeni reklam veremeyecek.

BTK, Twtitter'a reklam yasağı kararını temsilci yükümlülüğünü yerine getirmediği için aldı.

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