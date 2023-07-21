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Miras kavgası nedeniyle yeğeni tarafından tabancayla vurulan dayılardan diğeri de öldü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, yeğeni tarafından tabancayla yaralanan dayılardan diğeri de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Temmuz 2023 07:34, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2023 07:35
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Miras kavgası nedeniyle yeğeni tarafından tabancayla vurulan dayılardan diğeri de öldü

Adalet Mahallesi'nde yeğeni B.M.K (35) tarafından miras meselesindeki anlaşmazlık nedeniyle tabancayla vurulan Cihan K. (49) kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince B.M.K'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

- Olay

B.M.K. (35) önceki akşam, aralarında miras meselesi nedeniyle anlaşmazlık bulunan dayıları Basri K. (52) ve Cihan K. (49) ile bir araya gelmiş, iki dayısını da tabancayla vurup kaçmıştı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Basri K. yaşamını yitirmişti.

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