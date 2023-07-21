YKS'de sıra geldi tercihlere

ÖSYM tercih kılavuzunu da internet sitesi üzerinden yayınladı.

17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen 2023 YKS'ye (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) katılan milyonlarca üniversite adayının heyecanlı bekleyişi dün sonra erdi. ÖSYM Başkanlığı tarafından YKS sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarına https: //sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden erişebilecekler. Bu sene rekor sayıda başvurunun olduğu sınavdan TYT, AYT ve YDT oturumlarında 10 birinci çıktı. Üniversite adayları için tercih süreci 27 Temmuz'da başlayacak, 8 Ağustos'ta sona erecek. ÖSYM tercih kılavuzunu da internet sitesi üzerinden yayınladı.

TERTEMİZ BİR SÜREÇ YÜRÜTÜLDÜ

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sınav sonuçlarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında "2023-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylarımız öncelikle ilgi ve yeteneklerini dikkate almalı, tercih etmeyi düşündüğü bölümlerle ilgili meslekleri iyi araştırmalılar. Yayınlayacağımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri dikkatlice okumalarını, tercih sürecinde profesyonel destek almalarını kendilerine tavsiye ediyorum. Sınava 3 milyon 500 binin üzerinde aday başvurdu. Sorulan sorular itibarıyla herhangi bir soru iptali ve cevap seçeneği değişikliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla tertemiz bir YKS süreci tamamlanmıştır" ifadelerini kullandı.

500 BİN ADAY SINAVA GİRMEDİ

Sınava dair istatikleri de paylaşan Ersoy, YKS'nin üç oturumda uygulanan testlerdeki toplam 691 sorudan iptal edilen soru bulunmadığını ifade etti. 2023-YKS'nin en yüksek katılımlı sınav olduğunu belirten Ersoy, "Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) başvuran 3 milyon 527 bin 443 adaydan 2 milyon 995 bin 638'i sınava katıldı, 531 bin 805 aday sınava girmedi. Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başvuran 2 milyon 573 bin 169 adaydan 1 milyon 980 bin 534 aday sınava katıldı, 592 bin 635 aday sınava girmedi. Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran 338 bin 9 adaydan da 173 bin 3 aday sınava katıldı, 165 bin 6 aday sınava girmedi. TYT'ye başvuran adayların yüzde 84,92'si, AYT'ye başvuran adayların yüzde 76,97'si ve YDT'ye başvuran adayların yüzde 51,18'i oturumlara katıldı" bilgisini paylaştı.

Eksiklerimi tamamladım

YKS'nin TYT birincisi Niğde'nin Bor ilçesinden Harun Durak oldu. 3 milyon 527 bin 443 kişi arasında birincilik elde eden Durak bilgisayar mühendisliği okumak istediğini söyledi. Dereceye girdiğini akrabalarından öğrendiğini aktaran Durak, şunları kaydetti: "İstanbul'dan bir akrabamız aradı, 'hayırlı olsun, birinci olmuşsun' dedi. Biz de şaşırdık. Sonra bilgisayardan baktık. Sınava genelde eksiklerimi tamamlayarak çalıştım. Bazı arkadaşlar hata yapıyor. Hangisinde daha iyilerse ona daha fazla çalışıyor. İnsanın, eksiklerine yönelmesi gerekiyor. Çünkü eksiğini kapatmazsan pek bir işe yaramıyor. Hedefim bilgisayar mühendisliği."