Erdoğan talimat verdi...Türk vatandaşlığına geçiş zorlaşacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın göreve getirilmesinden sonra hükümetin 'Kaçak göçle mücadele' politikasında daha etkin tedbirler alınırken, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da bir brifing verdiği öğrenildi.

Hükümet, hem seçim sırasında hem de sonrasında kamuoyunun en çok şikayet ettiği konulardan biri olan kaçak göç ve sığınmacılarla ilgili yeni tedbirleri hızla devreye soktu. Son günlerde İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde bu konuda dikkat çekici operasyonlar yapılmaya başlandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın hem kaçak göçle mücadelede hem de toplumun huzurunu bozan sığınmacılar konusunda Cumhurbaşkanına yaptığı kapsamlı sunumda, bu konuda yeni ve radikal tedbirler alınması gerektiğini anlattığı öğrenildi.

YÜCEL KAYAOĞLU'