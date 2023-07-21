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Hırsızlık yapan öğretim görevlisinin 10 yıla kadar hapsi isteniyor

İstanbul'da özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan E.Ü. geçen ocak ayında hediye almak için kuyumcuya girdi. Bileklik ve kolye ucu bakan kadın, geri döneceğini söyleyerek kuyumcudan ayrıldı. Yan kuyumcuya girip şüpheli hareketler sergilemesinin ardından iki kuyumcuda da hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. "Bir anlık gaflete düştüm. Depresyon ilaçlarımın dozunu artırdığımda farklı davranışlar sergileyebiliyorum. Mağazaya girerken ürünleri alma fikrim yoktu" diyerek ilginç bir savunmaya imza attı. Hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 21 Temmuz 2023 08:40, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2023 08:52
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Hırsızlık yapan öğretim görevlisinin 10 yıla kadar hapsi isteniyor


Olay, geçen ocak ayında İstanbul Sancaktepe'de yaşandı. 55 yaşındaki öğretim görevlisi E.Ü. yeni doğan yeğenine hediye almak için kuyumcuya gitti.

Çocuk altın bilekliklerine bakan E.Ü. daha sonra altın kolye uçlarına da bakmak istedi ve satış danışmanının gösterdiği altınları inceledi. Altınlara baktıktan yaklaşık 6-7 dakika sonra kuyumcudan bir ürün satın almayan kadın, geri döneceğini söyleyerek kuyumcudan ayrıldı.


İKİNCİ DÜKKANDA BİLEKLİK ÇALDI, GERİ DÖNÜP İTİRAF ETTİ

İlk çıktığı kuyumcunun ardından yan dükkana da girip altın bileklik bakan öğretim görevlisi, ikinci dükkandan da ayrıldı.

Şüpheli davranışlar sergilemesi üzerine kuyumcudaki çalışan kamera kayıtlarını inceledi ve E.Ü.'nün bileklik çaldığını fark etti. Vakit kaybetmeden kadının arkasından seslenen çalışanın dikkati sayesinde E.Ü. dükkana geri dönerek bileklik çaldığını itiraf etti.

İLK DÜKKANDA DA HIRSIZLIK YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yaklaşık yarım saat sonra yan kuyumcuya polis ekiplerinin girdiğini gören satış danışmanı, ne olduğunu öğrenmek için komşu kuyumcuya gittiğinde kısa bir süre önce kendi dükkanlarına gelen E.Ü.'yü gördü.


Kadının orada hırsızlık olayına karıştığını öğrenen satış danışmanı, kendi kuyumcusundaki kamera kayıtlarını inceledi ve aklına gelen başına geldi. E.Ü.'nün arkasını döndüğünde baktığı bebek künyesi ve altın kolye uçlarını çaldığını fark etti.

"DEPRESYON İLAÇLARIM FARKLI DAVRANIŞLAR YAPTIRIYOR"

Şikayet üzerine E.Ü. hakkında soruşturma başlatıldı. İfadesinde suçunu kabul eden öğretim görevlisi, "Yeğenime hediye almak için altın kolyelere baktım.

Bir anlık gafletle baktığım bir künye iki de kolye ucunu ücretini ödemeden alıp oradan ayrıldım. Yan dükkana girip oradan da künye aldım. Mağazadan çıkınca görevli bana seslendi.

Durumu anladığım için rızamla, pişman olduğumu söyleyerek bilekliği iade ettim. Psikolojik ve maddi olarak zor bir dönemden geçmekteyim.

Depresyon ilaçlarımın dozunu artırdığımda farklı davranışlar sergileyebiliyorum. Mağazaya girerken ürünleri alma gibi bir fikrim yoktu. Bir anlık davranıştı. Yeğenime hediye almak istedim ama param da yoktu" dedi.

Altınlar kuyumculara teslim edildi. E.Ü.'nün "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 10 yıla kadar hapsi istendi.

ARZU KAYA

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