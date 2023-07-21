TEM'de kamyonet kasasında şaşkına çeviren yolculuk
İstanbul'da TEM Otoyolu Ümraniye mevkisinde açık kasa kamyonette bir grubun tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yolculuk yapanların rahat tavırları ve kamyonet otoyolda seyir halindeyken kasadakilerin zaman zaman ayağa kalkarak yer değiştirmesi dikkat çekti
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Temmuz 2023 09:29, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2023 09:38
TEM Otoyolu Ümraniye mevkisinde açık kasa bir kamyonetin kasasında yolculuk yapanları görenler şaşkınlık yaşadı.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde seyir halinde olan 34 UY 5606 plakalı kamyonetin kasasında çok sayıda yolcunun olması dikkat çekti.
Tehlikeli yolculuk, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde, kamyonetin kasasında 10-15 kişinin yolculuk yaptığı, bazılarının kamyonetin kasanın demirlerine oturduğu, yolculuk yapanların tehlikeye rağmen ayağa kalkarak yer değiştirdiği görüldü.
Kamyonet bir süre sonra gözden kayboldu.