Manisalı anne Down sendromlu kızının düğün hayalini gerçekleştirdi

KYK borçları nedeniyle hesaplara bloke konulduğu iddia edildi
KYK borçları nedeniyle hesaplara bloke konulduğu iddia edildi
Erdoğan'dan emekli maaşlarına ilişkin açıklama
Erdoğan'dan emekli maaşlarına ilişkin açıklama
Anayasa Mahkemesi'nden doçentlik unvanına dair kritik karar
Anayasa Mahkemesi'nden doçentlik unvanına dair kritik karar
Erdoğan açıkladı: Konut fiyatlarını durdurmak için ceza geliyor
Erdoğan açıkladı: Konut fiyatlarını durdurmak için ceza geliyor
Araç alım satımında ek MTV'yi kim ödeyecek?
Araç alım satımında ek MTV'yi kim ödeyecek?
'Ziyaretlerin ekonomimiz üzerinde etkilerini en kısa zamanda göreceğiz'
'Ziyaretlerin ekonomimiz üzerinde etkilerini en kısa zamanda göreceğiz'
2 kamyonet ile tırın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
2 kamyonet ile tırın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Bakanlık üniversite tercihi yapacak gençler için 'rehber' hazırladı
Bakanlık üniversite tercihi yapacak gençler için 'rehber' hazırladı
İkinci el araçta ilan kısıtlaması uygulaması meyvelerini veriyor
İkinci el araçta ilan kısıtlaması uygulaması meyvelerini veriyor
Memurun toplu sözleşme süreci 1 Ağustos'ta başlıyor
Memurun toplu sözleşme süreci 1 Ağustos'ta başlıyor
Hırsızlık yapan öğretim görevlisinin 10 yıla kadar hapsi isteniyor
Hırsızlık yapan öğretim görevlisinin 10 yıla kadar hapsi isteniyor
Erdoğan talimat verdi...Türk vatandaşlığına geçiş zorlaşacak
Erdoğan talimat verdi...Türk vatandaşlığına geçiş zorlaşacak
İmamoğlu İBB adayı gösterilecek mi? Kılıçdaroğlu'ndan net cevap
İmamoğlu İBB adayı gösterilecek mi? Kılıçdaroğlu'ndan net cevap
Temsilci belirlemeyen Twitter'a 3 ay süre verildi....Bant genişliği daraltılacak
Temsilci belirlemeyen Twitter'a 3 ay süre verildi....Bant genişliği daraltılacak
Twitter'a reklam verilmesi yasaklandı
Twitter'a reklam verilmesi yasaklandı
FETÖ'nün 'İstanbul bölge imamı' M.G. yakalandı
FETÖ'nün 'İstanbul bölge imamı' M.G. yakalandı
'Ada'daki gerçeklere sırtınızı dönmeyin, KKTC'yi bir an önce tanıyın!'
'Ada'daki gerçeklere sırtınızı dönmeyin, KKTC'yi bir an önce tanıyın!'
2023-YKS cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı
2023-YKS cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı
Kredi kartı ve ticari kredi faizleri arttırıldı
Kredi kartı ve ticari kredi faizleri arttırıldı
2023 YKS'ye ilişkin sayısal veriler yayımlandı
2023 YKS'ye ilişkin sayısal veriler yayımlandı
Kiraları düşürmek için yeni proje
Kiraları düşürmek için yeni proje
Kur Korumalı Mevduat'a zorunlu karşılık getirilmesi planlanıyor
Kur Korumalı Mevduat'a zorunlu karşılık getirilmesi planlanıyor
Bayilerde olmayan araçlar bazı noktalara stoklanmış durumda
Bayilerde olmayan araçlar bazı noktalara stoklanmış durumda
Piyasaların faiz kararına tepkisi ne oldu?
Piyasaların faiz kararına tepkisi ne oldu?
MB faiz kararını açıkladı
MB faiz kararını açıkladı
İki bakanlık afetzede çocukların eğitiminde işbirliği yaptı
İki bakanlık afetzede çocukların eğitiminde işbirliği yaptı
Öğretmenevlerinde öğretmenlerin öncelik kapasitesi artırıldı
Öğretmenevlerinde öğretmenlerin öncelik kapasitesi artırıldı
Ankara'da ekmeğe zam
Ankara'da ekmeğe zam
MSB: Bedelli askerlik ücreti 122 bin 351 lira oldu
MSB: Bedelli askerlik ücreti 122 bin 351 lira oldu
ÖSYM Başkanı Ersoy, YKS istatistiklerini açıkladı
ÖSYM Başkanı Ersoy, YKS istatistiklerini açıkladı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Manisalı anne Down sendromlu kızının düğün hayalini gerçekleştirdi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan Sebahat Bakay, gelin olmak isteyen Down sendromlu kızı için düğün organizasyonu düzenledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Temmuz 2023 14:00, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2023 14:45
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İlçedeki bir düğün salonunda komşuları ve yakınlarının katıldığı organizasyonda, gelinlik giyen 36 yaşındaki Down sendromlu Sibel Bakay orkestra eşliğinde dans etti. Yemek de verilen düğünde, davetliler Bakay'a para taktı.

Bakay gelin arabasıyla ilçeyi dolaştı.

Düğünde gözyaşlarını tutamayan anne Sebahat Bakay, gazetecilere, 2018'de yaşamını yitiren eşinin en büyük hayalinin, üç çocuğundan biri olan Down sendromlu Sibel'i gelin olarak görmek olduğunu ifade etti.

Kızının da "Anne, ben gelin olacağım ama seninle oturacağım." dediğini anlatan Bakay kızı için eksiksiz bir düğün organize ettiği için mutlu olduğunu söyledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber