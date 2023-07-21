Osmaniye'de bisikletli polis timleri göreve başladı
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve "Martılar" diye adlandırılan bisikletli polis timleri göreve başladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Temmuz 2023 10:23, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2023 11:53
Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amirliğinde görevli polislerden seçilen 4 bisikletli polis, Karaçay Deresi rekreasyon alanında devriye geziyor.
"Martılar", vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgede asayişi sağlıyor.
Bisikletli polisler, bölgeye araç ve motosikletle girmeye çalışanları da engelliyor.