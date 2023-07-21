Dolar/TL, 26,93 seviyesinden işlem görüyor

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 azalışla 26,7626'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 26,9270'ten işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,7 artışla 29,9940'tan, sterlin/TL de yüzde 0,6 değer kazancıyla 34,7510'dan satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda yatay seyirle 100,8 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1140 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalar, ABD'de devam eden bilanço sezonunda şirketlerin finansal sonuçlarından alınan karışık sinyaller ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerle yön arayışını sürdürüyor.

Analistler, dün ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısındaki gerilemenin ardından soru işaretlerinin daha fazla arttığını belirterek, ABD'de haftalık işsizlik başvurularındaki beklenmedik düşüşün daha güçlü bir istihdam raporuna işaret ettiğini söyledi.

Yurt içinde ise Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğe göre, kur korumalı hesaplara yüzde 15 oranında zorunlu karşılık tesis etme yükümlülüğü getirildi.

Bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 99 ve 100'ün destek, 101 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.