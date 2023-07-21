Erbaş, YKS Arapça dil testi birincisi imam hatip lisesi öğrencisini kutladı

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, YDT Arapça alanında birinci olan Konya Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hüseyin Furkan Erdem'i arayarak başarılarından dolayı tebrik ettiğini bildirdi.

Aynı zamanda hafız olan Erdem'in ilahiyat alanında da çalışmalar yapmayı düşündüğünü belirten Erbaş, "Kendisine çıktığı bu güzel yolculukta Cenab-ı Hak'tan muvaffakiyetler diliyor, Hüseyin Furkan kardeşimiz gibi sınavda derece alan tüm evlatlarımızı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.