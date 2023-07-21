Gaziantep'te FETÖ hükümlüsü yakalandı
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Temmuz 2023 11:10, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2023 11:11
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.H.V'yi yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.