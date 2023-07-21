'10 günde, 40 ilimizde 203 orman yangını meydana geldi'

KYK borçları nedeniyle hesaplara bloke konulduğu iddia edildi
KYK borçları nedeniyle hesaplara bloke konulduğu iddia edildi
Erdoğan'dan emekli maaşlarına ilişkin açıklama
Erdoğan'dan emekli maaşlarına ilişkin açıklama
Anayasa Mahkemesi'nden doçentlik unvanına dair kritik karar
Anayasa Mahkemesi'nden doçentlik unvanına dair kritik karar
Erdoğan açıkladı: Konut fiyatlarını durdurmak için ceza geliyor
Erdoğan açıkladı: Konut fiyatlarını durdurmak için ceza geliyor
Araç alım satımında ek MTV'yi kim ödeyecek?
Araç alım satımında ek MTV'yi kim ödeyecek?
'Ziyaretlerin ekonomimiz üzerinde etkilerini en kısa zamanda göreceğiz'
'Ziyaretlerin ekonomimiz üzerinde etkilerini en kısa zamanda göreceğiz'
2 kamyonet ile tırın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
2 kamyonet ile tırın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Bakanlık üniversite tercihi yapacak gençler için 'rehber' hazırladı
Bakanlık üniversite tercihi yapacak gençler için 'rehber' hazırladı
İkinci el araçta ilan kısıtlaması uygulaması meyvelerini veriyor
İkinci el araçta ilan kısıtlaması uygulaması meyvelerini veriyor
Memurun toplu sözleşme süreci 1 Ağustos'ta başlıyor
Memurun toplu sözleşme süreci 1 Ağustos'ta başlıyor
Hırsızlık yapan öğretim görevlisinin 10 yıla kadar hapsi isteniyor
Hırsızlık yapan öğretim görevlisinin 10 yıla kadar hapsi isteniyor
Erdoğan talimat verdi...Türk vatandaşlığına geçiş zorlaşacak
Erdoğan talimat verdi...Türk vatandaşlığına geçiş zorlaşacak
İmamoğlu İBB adayı gösterilecek mi? Kılıçdaroğlu'ndan net cevap
İmamoğlu İBB adayı gösterilecek mi? Kılıçdaroğlu'ndan net cevap
Temsilci belirlemeyen Twitter'a 3 ay süre verildi....Bant genişliği daraltılacak
Temsilci belirlemeyen Twitter'a 3 ay süre verildi....Bant genişliği daraltılacak
Twitter'a reklam verilmesi yasaklandı
Twitter'a reklam verilmesi yasaklandı
FETÖ'nün 'İstanbul bölge imamı' M.G. yakalandı
FETÖ'nün 'İstanbul bölge imamı' M.G. yakalandı
'Ada'daki gerçeklere sırtınızı dönmeyin, KKTC'yi bir an önce tanıyın!'
'Ada'daki gerçeklere sırtınızı dönmeyin, KKTC'yi bir an önce tanıyın!'
2023-YKS cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı
2023-YKS cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı
Kredi kartı ve ticari kredi faizleri arttırıldı
Kredi kartı ve ticari kredi faizleri arttırıldı
2023 YKS'ye ilişkin sayısal veriler yayımlandı
2023 YKS'ye ilişkin sayısal veriler yayımlandı
Kiraları düşürmek için yeni proje
Kiraları düşürmek için yeni proje
Kur Korumalı Mevduat'a zorunlu karşılık getirilmesi planlanıyor
Kur Korumalı Mevduat'a zorunlu karşılık getirilmesi planlanıyor
Bayilerde olmayan araçlar bazı noktalara stoklanmış durumda
Bayilerde olmayan araçlar bazı noktalara stoklanmış durumda
Piyasaların faiz kararına tepkisi ne oldu?
Piyasaların faiz kararına tepkisi ne oldu?
MB faiz kararını açıkladı
MB faiz kararını açıkladı
İki bakanlık afetzede çocukların eğitiminde işbirliği yaptı
İki bakanlık afetzede çocukların eğitiminde işbirliği yaptı
Öğretmenevlerinde öğretmenlerin öncelik kapasitesi artırıldı
Öğretmenevlerinde öğretmenlerin öncelik kapasitesi artırıldı
Ankara'da ekmeğe zam
Ankara'da ekmeğe zam
MSB: Bedelli askerlik ücreti 122 bin 351 lira oldu
MSB: Bedelli askerlik ücreti 122 bin 351 lira oldu
ÖSYM Başkanı Ersoy, YKS istatistiklerini açıkladı
ÖSYM Başkanı Ersoy, YKS istatistiklerini açıkladı
Ana sayfaHaberler Siyasi

'10 günde, 40 ilimizde 203 orman yangını meydana geldi'

"Orman yangınına sebep olanlar için önemli yaptırımlar olduğunu unutmayalım"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Temmuz 2023 11:45, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2023 12:28
Yazdır
'10 günde, 40 ilimizde 203 orman yangını meydana geldi'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son 10 günde, 40 ilde 203 orman yangını çıktığını belirterek, "Orman yangınına sebep olanlar için önemli yaptırımlar olduğunu unutmayalım." ifadesini kullandı.

Yumaklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, orman yangınlarına yönelik suçlar ve cezalarına ilişkin bilgi verdi.

Son günlerde çıkan yangınlara dikkati çeken Yumaklı, şunları kaydetti:

"Son 10 günde, 40 ilimizde 203 orman yangını meydana geldi. Her orman yangınında sadece ağaçlar yanmıyor, tüm ekosistem de yok oluyor. Bu suça sebep olmayalım, yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım. Orman yangınına sebep olanlar için önemli yaptırımlar olduğunu unutmayalım."

Bakan Yumaklı'nın mesajında yer alan infografikte, orman yangını suçları ve cezaları da şöyle sıralandı:

- Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet verme suçuna, 3 yıldan 10 yıla kadar hapis verilebiliyor.

- Kasten orman yakmak suçundan ise 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 1000 günden 10 bin güne kadar adli para cezası uygulanabiliyor.

- Devletin güvenliğine karşı kurulmuş örgüt faaliyeti çerçevesinde ormanları yakma suçuna, müebbet hapis ve 20 bin günden 25 bin güne kadar adli para cezası verilebiliyor.

- Ormanda izin verilen yerlerin dışında ateş yakmak, ormanda yaktığı ateşi söndürmeden mahalli terk etmek, ormanlara sönmemiş sigara ve yangına yol açabilecek madde atmak, ormana 4 kilometre mesafede ve Orman Kanunu'nun 31-32. maddeleri kapsamına giren köy hudutları içinde anız ve benzeri bitki örtüsü yakma suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası uygulanabiliyor.

Ölüm veya yaralanma meydana gelmesi halinde bu suçlardan dolayı ayrıca cezalar uygulanıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber