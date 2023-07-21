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Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 6.724,42 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Temmuz 2023 13:44, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2023 13:45
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Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

BIST 100 endeksi, 6.724,42 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 24,39 puan ve yüzde 0,37 değer kazancıyla 6.706,50 puan oldu. Toplam işlem hacmi 58,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,07 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,07 değer kazandı. Sektör endekslerinde en çok kazandıran yüzde 3,71 ile metal eşya, makina, en çok gerileyen ise yüzde 1,34 ile sigorta oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de devam eden bilanço sezonunda şirketlerin finansal sonuçlarından alınan karışık sinyaller ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerle yön arayışını sürdürüyor.

Analistler, dün ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısındaki gerilemenin ardından soru işaretlerinin daha fazla arttığını belirterek, ABD'de haftalık işsizlik başvurularındaki beklenmedik düşüşün daha güçlü bir istihdam raporuna işaret ettiğini söyledi.

Yurt içinde ise Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğe göre, kur korumalı hesaplara yüzde 15 oranında zorunlu karşılık tesis etme yükümlülüğü getirildi.

Bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.700 ve 6.850 seviyelerinin direnç, 6.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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