Yunanistan'da astsubay, aldığı cezaya sinirlenip komutanını bir süre rehin tuttu

Yunan medyasına yansıyan haberlere göre, kendisine verilen bir cezaya sinirlenen astsubay, komutanlık binasına girerek ses bombası attı.

Haberlerde, astsubayın daha sonra etrafa rastgele ateş açtığı ve komutanını bir süreliğine rehin tuttuğu kaydedildi.

Polisin müdahalesiyle kimse yaralanmadan son bulan olayda, astsubayın gözaltına alındığı belirtildi.

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'un da bilgi almak için bölüğe gittiği bildirildi.