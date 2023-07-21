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Galatasaray, kupa törenine 5 yıldızlı formayla çıkan Fenerbahçe'ye ceza verilmesini bekliyor

Kulüp başkanı Dursun Özbek:- "Merdivene ceza kesen kurum bu konuda gerekeni yapmalıydı. Hala bunu yapmaya davet ediyorum. Yönetmelikte ne yazıyorsa uygulayın"- Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur:- "Kendi bencil düşünceleri, şımarıklıkları için topluma bu kadar zarar vermeyi göze alanlar veya kaygıları ve korkuları nedeniyle topluma zarar verecek insanların önüne geçeceğiz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Temmuz 2023 14:00, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2023 14:01
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Galatasaray, kupa törenine 5 yıldızlı formayla çıkan Fenerbahçe'ye ceza verilmesini bekliyor

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Ziraat Türkiye Kupası'nda kupa törenine 5 yıldızlı formayla çıkan Fenerbahçe'ye ceza vermesini beklediklerini söyledi.

Başkan Özbek ile Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur, kulübün stat isim sponsorluğuyla ilgili düzenlediği imza töreninde gündeme dair soruları yanıtladı.

Geçen sezon Türkiye Kupası seremonisine 5 yıldızlı formayla çıkan ve PFDK'ye sevk edilen Fenerbahçe ile ilgili henüz karar verilmemesini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine başkan Özbek, "Bu sorunun muhatabının TFF olması gerek. Bir kupa seremonisine yönetmeliklerin söylediği gibi değil de federasyona meydan okurcasına, kendi bildikleri ve iddialarına uygun bir formayla çıkıldı. Bunun cevabını federasyon, bu konuda sessiz kalarak vermiş olamaz." diye konuştu.

Herkesin uyması gerektiği yönetmeliklerin olduğunu dile getiren sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Ağzımızı açtığımızda veya merdivene bir seyirci oturduğunda bile cezayı basıyorlar. Bu kadar hassassanız yönetmeliklere karşı gelen kurumları, kişileri ve takımları ayıramazsınız. Herkese farklı muamele yapamazsınız. Merdivene ceza kesen kurum bu konuda gerekeni yapmalıydı. Hala bunu yapmaya davet ediyorum. Yönetmelikte ne yazıyorsa uygulayın." ifadelerini kullandı.

- Timur: "İnsanlık tanımayanlarla her türlü mücadelemiz sürecek"

Başkan Özbek'ten sonra söz alan Erden Timur, hukuksuzluklarla mücadele edeceklerini söyledi.

Hukukun çok net bir kavram olduğunu kaydeden Timur, "Net bir kurala aykırılık var. İrticalen, kasten yapılan bir kural ihlali var. Şu anki kural çok net. Bunun uygulanmaması, uygulamayanlar nezdinde de bir hukuksuzluktur. Hukuk tanımamak insanlık tanımamaktır. İnsanlık tarihinin hukukla bağlantısı vardır. İnsanlık tanımayanlarla her türlü mücadelemiz sürecek." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarlarına bu konuda içlerinin rahat olması gerektiğini söyleyen Timur, "Biz haksızlığa karşı baş veririz. Hukuksuzluğun sıradanlaştırılması, basit hale getirilmesi, hukuku çiğneyenlerin cezalandırılmaması, hatta haksızlık yapanların mağdurlaştırıldığı ortam ülkeye, millete, memlekete, geleceğimize, geçlere çok büyük zarar. Bu zararı kimseye verdirtmeyiz. Kendi bencil düşünceleri, şımarıklıkları için topluma bu kadar zarar vermeyi göze alanlar veya kaygıları ve korkuları nedeniyle topluma zarar verecek insanların önüne geçeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

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