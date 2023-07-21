Adana'da termometreler 47 dereceyi gösterdi
Kavurucu sıcakların etkili olduğu Adana'da kent merkezindeki termometreler 47 dereceyi gösterdi. Öğle saatlerinde artan sıcaklık nedeniyle işlek cadde ve sokaklardaki kalabalık da azaldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Temmuz 2023 15:56, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2023 15:58
Adana'da termometreler 47 dereceyi gösterirken, çocuklar her yıl onlarca boğulma vakası olmasına rağmen sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalıştı.
Vatandaşlar gölgelik alanlarda güneşten korunmaya çalışırken, öğle saatlerinde artan sıcaklık nedeniyle işlek cadde ve sokaklardaki kalabalık da azaldı.
Güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen çocuklar sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalıştı.
Geçen sene sulama kanallarında 30 kişi hayatını kaybetmişti.