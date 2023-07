Kiraz üretimi yapan Vekil tarladan seslendi: Üretici zarar ediyor

Niğde ve Afyonkarahisar gibi kiraz üretim merkezlerinden birisi olan Konya'da da çiftçiler alım fiyatlarına tepkili. Tüccarın insafına terk edildiklerini ve zarar ettiklerini ifade eden birçok üretici yetkililerden bir çözüm bekliyor.



"ÇİFTÇİNİN GELİRİ GİDERİNİ KARŞILAYAMIYOR"



Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici de Konya'nın Seydişehir Tepecik Köyü'nde babası ve kendisine ait kiraz bahçesinde açıklamalarda bulundu. Üreticinin artan maliyetlerine karşın kiraz fiyatlarının düşük olduğunu ifade eden Ekici, şunları söyledi:

"Şu an kirazda hasat zamanı. Çalışanlar şu an kirazları topladılar. Konya'nın Hadim, Taşkent ve Karaman'ın Sarıveliler gibi bölgeleri kiraz üretiminin önemli kiraz üretim merkezleri. Şu an hasat zamanı ancak kiraz üreticilerimizin ciddi problemleri var. Kirazın dallarından toparlanması gerekiyor ve biliyorsunuz ki kiraz stoklanamıyor. Ama şu an maalesef kiraz fiyatları üreticilerimizin maliyetlerini karşılamayı bırakın zarar edecek durumda. Şu an ihracat kirazı 25-30 lira civarındayken yurt içi piyasada ise 10 liralara kadar düşüyor. Çiftçi elde ettiği gelirle giderlerini karşılayamıyor. Çalışanların günlük yevmiyesi 400 lira. Yine önemli girdi maliyetlerinden olan gübre fiyatları son 2 yılda yüzde 500 artmış durumda. Yine ilaç ve mazot fiyatları aynı şekilde arttı. Biz babamla çiftçilik yaptığımız için bunları yaşıyoruz"



"AĞAÇLARI SÖKME DURUMUNA GELDİK"



Kiraz üreticimi yapan Milletvekili Hasan Ekici'nin babası ise, kiraz üreticisinin ağaçlarını sökme noktasına geldiğini söyleyerek, "Çiftçi çok zor durumda. Bizim şu an zararımız var, karımız yok. Diktiğimiz ağaçları mecbur topluyoruz yoksa ağaçları sökme durumuna geldik. Alım fiyatları düşürüldü ve zarardayız. Şu an kirazın alım fiyatı 60 ila 80 lira arasında olması lazım. Bunun haricinde 20-30 lira alımla zarardayız. Şu an bizim burada maliyetimiz 100 bin lirayı geçti. Biz burada 7-8 ton kiraz alacağız ve kılı kılına anca karşılıyor. Bu sebeple şu an çiftçi perişan" ifadelerini kullandı.



"ÇİLEK VE HUBUBAT ÜRETİCİSİ DE ZARAR EDİYOR"



Kiraz üreticinin yanı sıra çilek ve hububat ekimi yapan çiftçinin de zor günler yaşadığını ifade eden Hasan Ekici, şöyle konuştu:

Konya'da sadece kiraz üreticisi değil, aynı zamanda şu an arpa ve buğday hasadı da yapılıyor. İktidar buğday taban fiyatını TMO'da 8 bin 250 lira olarak açıklamıştı. Ama bugün TMO şu anda çiftçimizin ne buğday ne de arpasını alıyor ve randevu vermiyor. Maalesef buğday ve arpa üreticisi tüccara bırakılmış durumda. Tüccara bırakılan fiyatlar da arpada 5 bin liraya, buğdayda da 6 bin liraya satıldığı ifade ediliyor. Maalesef arpa ve buğday üreten çiftçimizde zor durumda. Yine çilek fiyatlarında da ciddi bir düşüş olduğu için çilek üreticilerimizde ciddi zararlar ediyor. Şu an birçok çilek üreticisi de faaliyetleri bırakmayı düşünüyor"



"ÇİFTÇİMİZ MAALESEF DAHA DA FAKİRLEŞECEK"



"Maalesef devletimizin çiftçiyi korumaya yönelik hiçbir önlemi yok" diyen Hasan Ekici, "Hangi ürün olursa olsun maalesef çiftçimiz tüccarın insafına bırakılmış durumda. Tüccarın verdiği fiyatlar da çiftçimizin maliyetini karşılamayı bırakın zarar ettiren fiyatlar. Devletin bir fiyat garantisi politikası belirlemesi gerekiyor. Çiftçilerimiz maalesef çok zor durumda yaşıyor. Bu süreç maalesef çiftçimizi daha da fakirleştirecek" şeklinde konuştu.