TDK'dan 'Türkiyeli' kelimesinin sözlüğe eklenmesine inceleme

TDK, Türkçe sözlüğünde bazı kelimelere ilişkin düzenlemeye gitti. Düzenlemeyle birlikte TDK tarafından, 'Türkiyeli' kelimesi için 'Türkiye'de yaşayan halk ve bu halkın soyundan olan kimse' tanımı yapıldı. Düzenleme sosyal medyada tartışmaya neden olurken, 'Türkiyeli' kelimesi ve tanımı tepkiler sonrası kaldırıldı.

Türk Dil Kurumunca yaşananlar sonrası yapılan açıklamada, Güncel Türkçe Sözlük Bilim ve Uygulama Kolu üyeleri ve uzmanları tarafından 2019 yılında güncelleme çalışmalarına başlanan Türkçe Sözlük'ün, mevcut haliyle 2023 yılında kullanıma sunulduğu belirtilerek, "Hazırlık, güncelleme ve yayımlanma sürecinde mevcut yönetimin yer almadığı sözlükle ilgili basında ve sosyal medyada çıkan eleştiri ve öneriler dikkate alınmış ve gerekli incelemeler başlatılmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler hakkında en kısa zamanda Kurumumuz tarafından gerekli açıklamalar yapılacaktır" denildi.