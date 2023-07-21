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Trafik polisinden hız yapan motosikletli gence baba öğüdü

Samsun'da hız yapan motosikletli gence uyarıda bulunan trafik polisinin sözleri duygulandırdı. Baba gibi öğütte bulunan polis "Ölürsen anne ve babana biz ne diyeceğiz?" dedi. Motosiklet sürücüsü ise "O anda gözyaşlarımı tutamadım ve duygusallaştım" diye konuştu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Temmuz 2023 20:08, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2023 20:10
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Trafik polisinden hız yapan motosikletli gence baba öğüdü

Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı'nda hızlı bir şekilde seyir halinde olan motosiklet sürücüsünü durduran Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik polisinin babacan tavrı herkesin takdirini kazandı. Işıklarda durdurduğu motosiklet sürücüne uyarılarda bulunan polis, "Yaşının kaç senin? Ben senin amcan yaşındayım. Böyle iki tane sağlı, sollu tokat çekip ayıltmak istiyorum. Ölürsen anne ve babana biz ne diyeceğiz? Ben de motoru seviyorum. Anladım motorun havalı, sen de karizmatiksin ama ölürsen ne yapacağız yavrum. Bu mont ne diye biliyor musun? Cesedin bozulmasın diye. Yoksa ölmeni engellemiyor. Ceza için değil, ailen için yaşa. Kalbinizi kırmışızdır ama özür dilerim." dedi.

"O anda gözyaşlarımı tutamadım ve duygusallaştım"

Sosyal medyada paylaşılan bu diyalog milyonlar tarafından izlendi. İsmini açıklamayan motosiklet sürücüsü, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuştu. Motosiklet sürücüsü, "Samsun karayollarında bayağı hızlı gidiyordum. Sanırım arkamda bir sivil polis bir de trafik polisi vardı. Onlar fark etmiş olacak ki tabii bir sonraki ışıkta ben her şeyden habersizim. Işıklarda önümü kestiler. Ben anlayamadım ve gerçekten korktum o anda. Daha sonra bana yaptığım şeylerden bahsettiler. Trafik polisi bana baba gibi öğütler verdi. O anda gözyaşlarımı tutamadım ve duygusallaştım. Daha sonrasındaki tepkiler hep olumluydu. Polis abimize gerçekten olumlu geri dönüşler oldu. Trafik polisleri motorcular için fobi gibi oluyor. Korkuyoruz onlardan. Ne kadar çok sevdiğimiz var desek de gaza geliyoruz. Bundan sonrası için bu önerileri dikkate alacağım." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada paylaşılan bu diyalog izleyen herkesi duygulandırdı.

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