İstanbulluların sıcak havayla mücadelesi sürüyor
Mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklığı nedeniyle bunaltıcı günler yaşayan İstanbullular, serinlemenin yollarını arıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Temmuz 2023 20:58, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2023 21:00
Kentin Anadolu Yakası'nda, Caddebostan sahiline giden bazı vatandaşlar denize girip serinlerken, kimileri de gölgelik alanlarda piknik yaparak dinlenmeyi tercih etti.
Kartal, Maltepe ve Pendik'teki parklar ile sahil kesimi sıcak hava dolayısıyla boş kaldı.
Üsküdar Salacak sahilinde de bazı vatandaşların serinlemek için denize girdiği görülürken, kimileri de sıcak havaya aldırış etmeden yürüyüş yaptı. Her gün çok sayıda insanın gezdiği sahilde, sıcak havanın etkisiyle yoğunluğun olmadığı gözlendi.
Avrupa Yakası'nda da vatandaşların ya denize girerek ya da gölgelik alanlarda vakit geçirerek serinlemeye çalıştığı gözlendi.